Erklärung von Matthew Nicoletti, Chief Strategy Officer bei Perpetuals.com (Nasdaq: PDC), zur geplanten Transaktion mit der AI Financial Corporation.

"Perpetuals hat beschlossen, die Übernahme der Tochtergesellschaft Alt5 Sigma Canada, Inc. der AI Financial Corporation nicht weiter zu verfolgen, und die zuvor unterzeichnete Absichtserklärung wurde aufgehoben."

Über Perpetuals.com Ltd

Perpetuals.com Ltd (Nasdaq: PDC) ist ein Fintech-Unternehmen, das KI-gestützte Trading-Produkte und Prognosemärkte entwickelt und über eine globale Präsenz in den Vereinigten Staaten, Europa und Asien verfügt. Die Mission von Perpetuals besteht darin, Risiken für Privatanleger durch intuitive, sichere und effiziente Handelserfahrungen auf den weltweiten Kapitalmärkten zu minimieren. UpsideOnly, das Flaggschiff-Verbraucherprodukt des Unternehmens, ist die erste risikofreie Trading-Plattform, die menschliches Marktwissen mit der firmeneigenen BayesShield AI kombiniert, sodass Nutzer an Handelsgewinnen teilhaben können, ohne jemals ihr eigenes Geld zu riskieren.

Das firmeneigene KI-System von Perpetuals, BayesShield AI, vereint fortschrittliche KI-Technologien und Datenanalyse. Die Technologie wurde anhand von Milliarden von Trades trainiert, verfolgt Marktaktivitäten in Echtzeit, identifiziert Muster für Trading- und Risikoentscheidungen und deckt verschiedene Anlageklassen ab. Die Technologie des Unternehmens wird von der EU-lizenzierten Perpetual Markets Multilateral Trading Facility (MTF), PM MTF Ltd., genutzt, die vollständig unter Einhaltung der MiFID II-, MiCA-, DORA- und EMIR-Vorschriften operiert.

Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des "Private Securities Litigation Reform Act" von 1995, darunter unter anderem Aussagen zur erwarteten Rentabilität für das Unternehmen und die Nutzer von UpsideOnly. Wörter wie "erwarten", "werden", "positioniert", "voranschreiten", "prognostiziert", "voraussichtlich" und ähnliche Ausdrücke weisen auf zukunftsgerichtete Aussagen hin, auch wenn nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen solche Wörter enthalten. Diese Aussagen spiegeln die derzeitige Einschätzung von Perpetual hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider und unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich davon abweichen, darunter unter anderem: der erfolgreiche Abschluss des Due-Diligence-Prozesses, die Bewertung der AI Financial Corporation, die einvernehmliche Einigung über die Transaktionsbedingungen, die erfolgreiche Aushandlung und Unterzeichnung der endgültigen Transaktionsunterlagen, aufsichtsrechtliche Aspekte, Integrationsrisiken, Rückmeldungen von Stakeholdern, die Zustimmung des Vorstands sowie die Risiken, die in den bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen des Unternehmens detailliert beschrieben sind. Diese Aussagen beruhen zwangsläufig auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die zwar vom Unternehmen als angemessen erachtet werden, jedoch naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerblichen, politischen und gesellschaftlichen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen. Sollten eines oder mehrere dieser Risiken oder dieser Ungewissheiten eintreten oder sollten sich die vom Unternehmen getroffenen Annahmen, auf denen diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen, als unrichtig erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den hier beschriebenen abweichen. Es wird darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung darstellen; Anleger werden daher darauf hingewiesen, sich aufgrund der damit verbundenen Unsicherheit nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

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