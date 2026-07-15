The following instruments on XETRA do have their first trading 15.07.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 15.07.2026
Aktien
1 US00753G1031 Advanced Info Service PCL ADR
2 US00135T1043 AIB Group PLC ADR
3 US00217N1081 ASR Nederland N.V. ADR
4 GRS824003008 Noval Property S.A. Real Estate Investment Co.
5 CA43850G1054 Honeywell Aerospace Inc. CDR
6 CNE100007QQ2 Luxshare Precision Industry Co. Ltd.
7 JP3047540004 Comforia Residential REIT Inc.
8 SE0028799429 Ellos Holding AB
9 IT0005713232 Gens Aurea S.p.A.
10 FR0014018Y10 Le Slip Francais
11 AU0000467094 Boresight Ltd.
Anleihen/ETF
1 USP93960AXXX Trinidad & Tobago, Republik
2 NZADBDT01XXX Asian Development Bank (ADB)
3 DE000DP9AXXX DZ BANK AG
4 DE000DP9AXXX DZ BANK AG
5 DE000DP9AXXX DZ BANK AG
6 DE000DP9AXXX DZ BANK AG
7 IT0005722XXX Italien, Republik
8 US912797VXXX United States of America
9 US00138EBXXX Corebridge Global Funding
10 IE000GML9XXX Schroder Global Equity Custom Active UCITS ETF
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 15.07.2026
Aktien
1 US00753G1031 Advanced Info Service PCL ADR
2 US00135T1043 AIB Group PLC ADR
3 US00217N1081 ASR Nederland N.V. ADR
4 GRS824003008 Noval Property S.A. Real Estate Investment Co.
5 CA43850G1054 Honeywell Aerospace Inc. CDR
6 CNE100007QQ2 Luxshare Precision Industry Co. Ltd.
7 JP3047540004 Comforia Residential REIT Inc.
8 SE0028799429 Ellos Holding AB
9 IT0005713232 Gens Aurea S.p.A.
10 FR0014018Y10 Le Slip Francais
11 AU0000467094 Boresight Ltd.
Anleihen/ETF
1 USP93960AXXX Trinidad & Tobago, Republik
2 NZADBDT01XXX Asian Development Bank (ADB)
3 DE000DP9AXXX DZ BANK AG
4 DE000DP9AXXX DZ BANK AG
5 DE000DP9AXXX DZ BANK AG
6 DE000DP9AXXX DZ BANK AG
7 IT0005722XXX Italien, Republik
8 US912797VXXX United States of America
9 US00138EBXXX Corebridge Global Funding
10 IE000GML9XXX Schroder Global Equity Custom Active UCITS ETF
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