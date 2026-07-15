Diese Kombination verbindet Maßnahmen auf Objektebene mit institutionellen Portfolioinformationen und bietet Eigentümern und Betreibern damit eine geregelte, vertrauenswürdige Grundlage für bessere Entscheidungen und eine höhere Leistungsfähigkeit.

RealPage, Inc., ein führender Anbieter von KI-gestützter Software und Datenanalytik für die Immobilienbranche, gab heute bekannt, dass das Unternehmen die Übernahme von Cherre abgeschlossen hat, einem Unternehmen für Immobiliendatenanalytik, auf das institutionelle Eigentümer, Investmentmanager und Betreiber weltweit vertrauen.

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RealPage now with Cherre.

"KI kann die Immobilienbranche nur dann verändern, wenn sie die Immobilienbranche versteht", sagte Dirk Wakeham, President und Chief Executive Officer von RealPage. "Cherre hat genau die Art von vertrauenswürdigen, geregelten Daten aufgebaut, auf die institutionelle Eigentümer und Vermögensverwalter angewiesen sind. Durch die Einbringung dieses Fachwissens in RealPage erhält jeder Kunde ganz gleich, ob er eine einzelne Immobilie oder ein globales Portfolio verwaltet Zugang zu einer solideren und vertrauenswürdigeren Grundlage für seine Entscheidungen."

"Wir waren schon immer der Überzeugung, dass Immobilienunternehmen keine fundierten Entscheidungen allein auf der Grundlage von Daten treffen können. Sie benötigen einen verlässlichen, zusammenhängenden Kontext, der hinter diesen Daten steht", sagte L.D. Salmanson, Mitbegründer und Chief Executive Officer von Cherre. "Die Arbeit, die wir bei Cherre geleistet haben, war darauf ausgerichtet, den Moment vorzubereiten, in dem die Branche den Schritt von der reinen Berichterstattung hin zur fundierten Analyse vollziehen musste. Durch unseren Beitritt zu RealPage können wir diese Zukunft schneller in das Ökosystem der Immobilienbranche einbringen, ohne dabei unsere Arbeitsweise mit den Kunden zu ändern, die uns heute ihr Vertrauen schenken."

Grundlagen für KI im Immobilienbereich schaffen

Die Immobilienbranche verwaltet Vermögenswerte in Höhe von Billionen Dollar und trifft Entscheidungen, deren Auswirkungen weit über die Bilanz hinausreichen: wohin Kapital fließt, wo sich Gemeinden entwickeln und wie die bebaute Umwelt den Menschen dient, die auf sie angewiesen sind. Die Branche setzt zunehmend auf KI, um diese Entscheidungen schneller und mit größerer Sicherheit zu treffen. Doch KI ist nur so zuverlässig wie die ihr zugrunde liegenden Daten.

Derzeit stimmen diese Daten jedoch selten untereinander überein. Eine einzelne Immobilie kann in einem Vermietungssystem unter einer Adresse, auf einer Betriebsplattform unter einer anderen Einheitsnummer und in einem Steuerregister unter einer separaten Grundstücks-ID geführt werden, wobei die meisten Plattformen diese als drei voneinander unabhängige Objekte behandeln. Infolgedessen lässt sich selbst eine grundlegende Frage beispielsweise, warum sich der Nettobetriebsertrag (NOI) bei einer bestimmten Immobilie verändert hat nicht mit Sicherheit beantworten. Die Daten mögen zwar alle vorhanden sein, doch solange keine Instanz diese Identitäten auflöst und festlegt, was die Daten bedeuten, kann keine KI Schlussfolgerungen daraus ziehen.

Dies ist die Lücke, die den Einsatz von KI derzeit branchenweit behindert. Modelle können keine Schlussfolgerungen aus Daten ziehen, bei denen keine Einigkeit darüber besteht, was sie beschreiben. Die KI-Ambitionen der Branche sind durchaus berechtigt, doch die zugrunde liegende Dateninfrastruktur wurde dafür konzipiert, über die Vergangenheit zu berichten, und nicht, um die Entscheidungen der Zukunft zu unterstützen.

Um diese Lücke zu schließen, bedarf es einer grundlegenden Ebene, die Daten in konsistente Identitäten auflöst, deren Bedeutung festlegt und sie zu einem Wissensgraphen verknüpft, über den KI Schlussfolgerungen ziehen kann: warum sich die Performance verändert hat, welche Risiken bestehen und worauf der Fokus als Nächstes gerichtet werden sollte.

Warum RealPage Cherre die Lösung ist

Seit mehr als einem Jahrzehnt baut Cherre genau diese Ebene auf in einem Ausmaß, das nur wenige erreichen können. Die Plattform des Unternehmens bündelt weltweit mehr als vier Milliarden Objekte und vier Billionen Dollar an Sachwerten zu einer vertrauenswürdigen Grundlage, die in einer sicheren, vorschriftsmäßigen Umgebung erhoben und verwaltet wird, auf die sich institutionelle Eigentümer verlassen.

RealPage bietet umfassende operative Skalierbarkeit über den gesamten Immobilienlebenszyklus hinweg und betreut weltweit mehr als 42.000 Kunden sowie 24 Millionen Wohneinheiten. Für den Betreiber einer einzelnen Immobilie bedeutet dieselbe Grundlage zuverlässigere Umsatzsignale, schnellere Einblicke in die Vermietung sowie Daten, die über alle bereits genutzten Systeme hinweg konsistent bleiben. Es handelt sich um dieselbe regulierte Grundlage, auf der auch die Entscheidungen auf institutioneller Portfolioebene basieren. Gemeinsam verbinden die beiden Unternehmen das Geschehen auf der Ebene der einzelnen Immobilie mit den entscheidenden Aspekten auf Portfolio- und Fondsebene und vereinen so Daten, Vertrauen und Infrastruktur über den gesamten Immobilienkapitalstapel hinweg, der alle Anlageklassen umfasst.

Was dies für die Kunden bedeutet

Mit Cherre erhalten RealPage-Kunden Zugang zu einer intelligenten Lösung, die speziell darauf ausgelegt ist, Daten auf Objektebene mit dem Kontext auf Portfolio- und Fondsebene zu verknüpfen und so den operativen Betrieb mit den davon abhängigen Entscheidungen zu verbinden.

Mit RealPage profitieren Cherre-Kunden von der Größe, den Ressourcen und der globalen Bereitstellungskapazität eines der größten Technologieanbieter der Branche, einschließlich erweiterter Entwicklungs- und Implementierungskapazitäten, um Kunden von der Datenbereitschaft bis hin zum produktiven Einsatz von KI zu begleiten und dies bei fortgesetzter Zusammenarbeit mit demselben engagierten Team und demselben beratenden Ansatz, auf den sie sich bereits heute verlassen.

Ein Bekenntnis zu Transparenz und Kundenkontrolle

Die Plattform von Cherre war schon immer mit jedem Immobilienverwaltungssystem und jeder vom Kunden genutzten Datenquelle kompatibel, und daran wird sich auch nichts ändern. Cherre wird auch weiterhin eine offene Schnittstelle bleiben, an die sich jeder Anwendungs- oder Datenanbieter unter Einhaltung klarer Berechtigungen, Sicherheitskontrollen und Governance-Standards anbinden kann. RealPage und Cherre bekennen sich gleichermaßen zu Offenheit und Governance und bieten ihren Kunden die Freiheit, auf ihre Daten zuzugreifen und diese zu nutzen, bei gleichzeitiger Gewährleistung der Sicherheit und des Schutzes, auf die sie angewiesen sind. Kunden behalten alle Kontroll- und Schutzmechanismen, über die sie heute verfügen, und erhalten darüber hinaus neue Tools auf Unternehmensniveau für eine noch präzisere Steuerung in der Zukunft.

Kirkland Ellis LLP fungierte als Rechtsberater von RealPage. Für Cherre fungierte die Software Equity Group (SEG) als Finanzberater und Goodwin Procter LLP als Rechtsberater.

Über RealPage, Inc.

RealPage hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Wohnen als Geschäftsfeld zu verbessern. Seit mehr als 25 Jahren unterstützt RealPage die Wohnviertel, die Menschen als ihr Zuhause bezeichnen für die Kapitalgeber, die sie ermöglichen, die Betreiber, die sie verwalten, und die Bewohner, die dort leben. RealPage treibt die Entwicklung einer KI-basierten Plattform für Immobilienbetrieb und institutionelle Analytik voran und vereint dabei agentenbasierte KI, fortschrittliche Analytik und regulierte Daten auf einer einzigen Plattform. Unterstützt von Thoma Bravo und mit mehr als 8.500 Mitarbeitern weltweit helfen die Lösungen von RealPage dabei, mehr als 24 Millionen Wohneinheiten und die dahinterstehenden institutionellen Portfolios rund um den Globus zu verwalten. Weitere Informationen finden Sie unter realpage.com.

Über Cherre

Cherre ist die führende Plattform für Immobiliendatenanalyse für institutionelle Investoren, gewerbliche Betreiber und Eigentümer von Sachwerten. Cherre verknüpft, ordnet und verwaltet fragmentierte Daten, um eine verlässliche Grundlage für KI, Analysen und Entscheidungsfindung zu schaffen. Unternehmen nutzen Cherre, um Informationen systemübergreifend zu vereinheitlichen, die Datenzuverlässigkeit zu verbessern und Geschäftsergebnisse zu beschleunigen. Cherre bildet die Dateninfrastruktur für moderne Immobilienbetriebe. Weitere Informationen finden Sie unter cherre.com.

Über RealPage Cherre

Gemeinsam bauen RealPage und Cherre die vertrauenswürdige KI-Infrastruktur auf, die die Immobilienbranche schon immer benötigt hat: reguliert, branchenspezifisch und speziell darauf ausgelegt, die Bedeutung jedes einzelnen Datensatzes zu erfassen, diese in allen damit in Berührung kommenden Systemen einheitlich zu interpretieren und sie einer KI zur Verfügung zu stellen, die darauf basierend Schlussfolgerungen ziehen kann damit die Personen, die weitreichende Entscheidungen treffen, den daraus gewonnenen Erkenntnissen vertrauen können. Jede Empfehlung ist nachvollziehbar, jede Definition unterliegt festgelegten Regeln, und jeder Datenbestand bleibt unter der Kontrolle des Kunden. Dies ist die Grundlage für die nächste Ära der KI in der Immobilienbranche.

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Patrick.Mendoza@realpage.com