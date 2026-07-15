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technotrans gewinnt weitere Datacenter-Folgeaufträge: Auftragseingang erreicht zweistelliges Millionen-Euro-Volumen
Sassenberg, 15. Juli 2026 - Die technotrans SE hat weitere Folgeaufträge für Flüssigkeitskühlsysteme in Datacentern erhalten und stärkt damit ihre Position im strukturell wachsenden Markt für die Datacenter-Infrastruktur. Der Auftragseingang hatte bereits im April 2026 das Vorjahresvolumen übertroffen und steigt mit diesen Aufträgen weiter. Der Thermomanagement-Spezialist liefert Coolant Distribution Units (CDU) zur effizienten Kühlung leistungsstarker Server-Infrastrukturen. Um die zunehmende Nachfrage bedienen zu können, hat technotrans mittlerweile die vierte Produktionslinie für CDUs eingerichtet und erweitert seine Kapazitäten kontinuierlich.
"Die Folgeaufträge bestätigen die Marktposition von technotrans im Bereich der Flüssigkeitskühlung von Datacentern", sagt Michael Finger, Vorstandsvorsitzender der technotrans SE. "Wir verbinden unsere Kernkompetenz Thermomanagement mit industrieller Umsetzungskraft. Die inzwischen vierte Produktionslinie für Coolant Distribution Units zeigt, dass wir unsere Kapazitäten konsequent auf die steigende Nachfrage ausrichten und Wachstum skalierbar machen."
Zunehmende Marktdynamik durch KI-Anwendungen
Flüssigkeitsbasierte Kühllösungen gewinnen in diesem Kontext an Bedeutung, weil sie den Kühlbedarf hoher Leistungsdichten effizienter erfüllen als rein luftbasierte Konzepte. technotrans sieht sich mit seinem anwendungsspezifischen Lösungsportfolio gut aufgestellt, um von diesem Wandel zu profitieren.
Energy Management als strategischer Wachstumstreiber
"Wir investieren konsequent dort, wo sich nachhaltige Nachfrage, technologische Differenzierung und attraktive Wertschöpfung verbinden", so Michael Finger. "Diese Aufträge stellen wichtige Meilensteine unserer Wachstumsstrategie Ready for Growth dar."
Weitere Informationen unter: www.technotrans.de
Über die technotrans SE:
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15.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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|Deutsch
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|technotrans SE
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|48336 Sassenberg
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|E-Mail:
|info@technotrans.de
|Internet:
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|ISIN:
|DE000A0XYGA7
|WKN:
|A0XYGA
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|EQS News ID:
|2365746
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2365746 15.07.2026 CET/CEST