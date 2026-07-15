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technotrans gewinnt weitere Datacenter-Folgeaufträge: Auftragseingang erreicht zweistelliges Millionen-Euro-Volumen



15.07.2026 / 10:00 CET/CEST

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technotrans gewinnt weitere Datacenter-Folgeaufträge: Auftragseingang erreicht zweistelliges Millionen-Euro-Volumen Folgeaufträge für Coolant Distribution Units (CDU) zur Flüssigkeitskühlung von Datacentern erhalten

Gesamter Auftragseingang im Bereich Datacenter-Kühlung erhöht sich bereits im Juli auf ein zweistelliges Millionen-Euro-Volumen

technotrans richtet vierte Produktionslinie für CDUs ein und erweitert Kapazitäten für steigende Nachfrage Sassenberg, 15. Juli 2026 - Die technotrans SE hat weitere Folgeaufträge für Flüssigkeitskühlsysteme in Datacentern erhalten und stärkt damit ihre Position im strukturell wachsenden Markt für die Datacenter-Infrastruktur. Der Auftragseingang hatte bereits im April 2026 das Vorjahresvolumen übertroffen und steigt mit diesen Aufträgen weiter. Der Thermomanagement-Spezialist liefert Coolant Distribution Units (CDU) zur effizienten Kühlung leistungsstarker Server-Infrastrukturen. Um die zunehmende Nachfrage bedienen zu können, hat technotrans mittlerweile die vierte Produktionslinie für CDUs eingerichtet und erweitert seine Kapazitäten kontinuierlich. "Die Folgeaufträge bestätigen die Marktposition von technotrans im Bereich der Flüssigkeitskühlung von Datacentern", sagt Michael Finger, Vorstandsvorsitzender der technotrans SE. "Wir verbinden unsere Kernkompetenz Thermomanagement mit industrieller Umsetzungskraft. Die inzwischen vierte Produktionslinie für Coolant Distribution Units zeigt, dass wir unsere Kapazitäten konsequent auf die steigende Nachfrage ausrichten und Wachstum skalierbar machen." Zunehmende Marktdynamik durch KI-Anwendungen

Der Ausbau rechenintensiver Anwendungen, insbesondere im Umfeld Künstlicher Intelligenz, führt zu höheren thermischen Lasten in modernen Serverumgebungen. Betreiber von Datacentern stehen dadurch vor der Herausforderung, zusätzliche Rechenleistung mit Energieeffizienz, Verfügbarkeit und Betriebssicherheit in Einklang zu bringen. Flüssigkeitsbasierte Kühllösungen gewinnen in diesem Kontext an Bedeutung, weil sie den Kühlbedarf hoher Leistungsdichten effizienter erfüllen als rein luftbasierte Konzepte. technotrans sieht sich mit seinem anwendungsspezifischen Lösungsportfolio gut aufgestellt, um von diesem Wandel zu profitieren. Energy Management als strategischer Wachstumstreiber

Die neuen Aufträge belegen die strategische Bedeutung des Fokusmarkts Energy Management, der im Rahmen der Konzernstrategie Ready for Growth maßgeblich zum profitablen Wachstum des Konzerns beitragen soll. Mit der kontinuierlichen Erweiterung seiner Kapazitäten schafft technotrans die Voraussetzungen, um weiteres Marktpotenzial im Bereich Datacenter zu erschließen und den steigenden Bedarf an leistungsfähigem Thermomanagement in skalierbare Umsätze zu überführen. "Wir investieren konsequent dort, wo sich nachhaltige Nachfrage, technologische Differenzierung und attraktive Wertschöpfung verbinden", so Michael Finger. "Diese Aufträge stellen wichtige Meilensteine unserer Wachstumsstrategie Ready for Growth dar." Weitere Informationen unter: www.technotrans.de Über die technotrans SE: Die technotrans SE ist ein global agierender Technologie- und Dienstleistungskonzern. Die Kernkompetenz des Unternehmens sind anwendungsspezifische Lösungen aus dem Bereich des Thermomanagements. Als integraler Bestandteil der Kundensysteme dienen diese der energetischen Optimierung und Steuerung des Temperaturhaushalts anspruchsvoller technologischer Anwendungen. Mit 17 Standorten ist der Konzern auf allen wichtigen Märkten weltweit präsent. Auf Basis der Strategie Ready for Growth hat technotrans die 4 Fokusmärkte Plastics, Energy Management (inklusive Elektromobilität, High-Power-Ladestationen und Rechenzentren), Healthcare & Analytics und Print definiert. Zusätzlich bietet technotrans seinen Kunden ein breites Portfolio an Serviceleistungen, welches unter anderem Installationen, Wartungen, Reparaturen, die 24/7-Ersatzteilbereitstellung und Technische Dokumentationen umfasst. Der Konzern verfügt über 6 Produktionsstandorte in Deutschland sowie jeweils einen Produktionsstandort in China und den USA. Die technotrans SE ist im Prime Standard gelistet (ISIN: DE000A0XYGA7 / WKN: A0XYGA) und beschäftigt weltweit rund 1.440 Mitarbeitende. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte der Konzern einen Umsatz in Höhe von 244,0 Mio. €.

Hinweis

Die vorliegende Mitteilung enthält Aussagen zur zukünftigen Entwicklung des technotrans-Konzerns. Sie spiegeln die gegenwärtigen Ansichten des Managements der technotrans SE wider und basieren auf entsprechenden Plänen, Einschätzungen und Erwartungen. Wir weisen darauf hin, dass die Aussagen gewisse Risiken und Unsicherheitsfaktoren beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten abweichen. Kontakt für Journalisten: Investor Relations:

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