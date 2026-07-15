27,9 Prozent Kupfer: Neue Funde schärfen die nächsten Bohrziele

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Centenario Gold meldet neue Analyseergebnisse vom Projekt Los Reyes. Besonders auffällig sei eine Probe aus dem alten Jibosa Stollen mit 27,9 Prozent Kupfer über 0,6 Meter. Weitere Proben hätten erhöhte Werte für Zink, Molybdän und Gold geliefert. Das Unternehmen erklärte, die Daten würden das Mineralsystem genauer eingrenzen und die Vorbereitung des geplanten Bohrprogramms verbessern.

Centenario Gold meldet neue Analyseergebnisse vom Projekt Los Reyes. Besonders auffällig sei eine Probe aus dem alten Jibosa Stollen mit 27,9 Prozent Kupfer über 0,6 Meter. Weitere Proben hätten erhöhte Werte für Zink, Molybdän und Gold geliefert. Das Unternehmen erklärte, die Daten würden das Mineralsystem genauer eingrenzen und die Vorbereitung des geplanten Bohrprogramms verbessern.

58 Proben aus alten Abbaubereichen

Centenario Gold entnahm nach eigenen Angaben insgesamt 58 Gesteinsproben. Die Proben stammten aus oberirdischen Aufschlüssen, alten Halden, flachen Gruben und unterirdischen Stollen. Im Mittelpunkt der Arbeiten standen die rund 200 Meter voneinander entfernten Bereiche Jibosa und Tueda. Fünf Proben wurden an der Oberfläche genommen. Weitere elf stammten aus alten Halden und flachen Gruben nahe dem Tueda Schacht. Die übrigen 42 Proben kamen aus unterirdischen Bereichen. Davon entfielen zwölf auf Tueda und 30 auf Jibosa.



Die untersuchten Zonen befinden sich dort, wo ein erstarrter Magmakörper auf kalkhaltiges Gestein trifft. In solchen Kontaktbereichen können sich Metalle anreichern. Centenario Gold erklärte, die Ergebnisse würden auf ein System mit Kupfer, Zink, Molybdän und Gold hinweisen.