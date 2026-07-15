Mit Spannung wurden die Zahlen von ASML erwartet. Traditionell veröffentlicht das Unternehmen bereits zu Beginn einer jeden Berichtssaison seine Ergebnisse und liefert so dem Markt einen ersten Hinweis darauf, wie es um die Verfassung des Technologiesektors bestellt ist. Bereits die im April veröffentlichten Q1-Daten wussten qualitativ zwar zu gefallen, fanden damals in einer ersten Reaktion aber keinen allzu großen Anklang an der Börse. Dieses ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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