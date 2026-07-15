Berlin (www.anleihencheck.de) - Delivery Hero: Fortgeschrittene Verhandlungen mit Uber in Bezug auf mögliches Übernahmeangebot - AnleihenewsBezugnehmend auf aktuelle Gerüchte bestätigt Delivery Hero SE (ISIN DE000A2E4K43/ WKN A2E4K4), dass sie sich in fortgeschrittenen Verhandlungen mit Uber Technologies, Inc. im Hinblick auf ein mögliches öffentliches Übernahmeangebot an alle Aktionäre der Gesellschaft befindet. Delivery Hero kommentiert Spekulationen über einen Angebotspreis nicht, so das Unternehmen in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. (Ad hoc-Mitteilung vom 14.07.2026) (15.07.2026/alc/n/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 anleihencheck.de