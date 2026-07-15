Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger von GBC befindet sich die Advanced Blockchain AG in einem umfassenden Transformationsprozess. Aus Sicht der Analysten wurden dabei schon substanzielle Fortschritte erzielt, die Aktie bleibt aber ein spekulatives Investment.

Die Advanced Blockchain AG (ABAG) habe im Geschäftsjahr 2025 ihren tiefgreifenden bilanziellen Reset weiter fortgeführt. Während die Umsatzerlöse der Muttergesellschaft auf 0,31 Mio. Euro nach 0,23 Mio. Euro im Vorjahr gestiegen seien, sei die operative Kostenbasis weiterhin hoch geblieben. Das EBITDA habe sich auf -1,67 Mio. Euro nach -1,29 Mio. Euro im Vorjahr verschlechtert, das EBIT sei infolge hoher Wertberichtigungen auf -3,36 Mio. Euro nach -1,46 Mio. Euro im Vorjahr gesunken. Unter dem Strich habe sich der Jahresfehlbetrag auf -3,48 Mio. Euro nach -1,78 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2024 erhöht. Die Ergebnisentwicklung sei damit erneut stark von rechtlich gebotenen Aufarbeitungs-, Rechts- und Beratungskosten sowie notwendigen umfangreichen bilanziellen Bereinigungen geprägt gewesen.

Der wesentliche Einschnitt sei auf Ebene der Tochtergesellschaft Incredulous Labs Ltd. erfolgt, in der ein Großteil des Beteiligungs- und Tokenportfolios gebündelt sei. Incredulous Labs habe im Jahr 2025 Umsatzerlöse von 0,05 Mio. USD nach 0,23 Mio. USD im Vorjahr erzielt und einen Jahresfehlbetrag von -16,98 Mio. USD ausgewiesen, nachdem im Vorjahr noch ein angepasstes positives Nettoergebnis von 0,95 Mio. USD erzielt worden sei. Ausschlaggebend seien umfangreiche Wertminderungen auf immaterielle Vermögenswerte und Token-Rechte, Fair-Value-Verluste auf nicht börsennotierte Projektinvestitionen sowie Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen gewesen. Die Bilanzsumme von Incredulous Labs sei dadurch deutlich auf 5,39 Mio. USD nach 21,64 Mio. USD im Vorjahr gesunken; das Eigenkapital habe auf -7,48 Mio. USD nach zuvor +9,50 Mio. USD gedreht. Diese Entwicklung belaste kurzfristig die Substanzkennzahlen erheblich, schaffe jedoch zugleich einen deutlich konservativeren Ausgangspunkt für die weitere Bewertung.

Positiv sei hervorzuheben, dass die Aufarbeitung historischer Sachverhalte sowie die Verbesserung der Governance- und Kontrollstrukturen im Geschäftsjahr 2025 deutlich vorangekommen seien. Der Wirtschaftsprüfer in Zypern habe die Weiterentwicklung der Kontrollsysteme nicht lediglich als punktuelle Verbesserung, sondern als umfassende Transformation bewertet. Durch die im Jahr 2025 und darüber hinaus umfangreich fortgeführten Maßnahmen zur Vermögenssicherung, die systematische Aufarbeitung historischer Transaktionen sowie die umfassende Optimierung der internen Kontroll- und Abstimmungsprozesse haben die aus den Abschlüssen 2023 und 2024 der Incredulous Labs resultierenden wesentlichen Unsicherheiten vollständig eliminiert werden können. Infolgedessen sei für Incredulous Labs im Geschäftsjahr 2025 kein Versagungsvermerk mehr erteilt, sondern lediglich ein eingeschränkter Bestätigungsvermerk ausgesprochen worden. Die verbleibende Einschränkung betreffe im Wesentlichen einen konzerninternen Saldo gegenüber der Brain Networks Ltd. Aus Sicht der Analysten dokumentiere dies einen wichtigen qualitativen Fortschritt gegenüber den Vorjahren und stärke die Transparenz sowie die Kapitalmarktfähigkeit der Gruppe.

Gleichzeitig bleibe die Finanzlage angespannt. Die Advanced Blockchain AG habe zum 31.12.2025 über liquide Mittel von lediglich 0,11 Mio. Euro verfügt, während Incredulous Labs Bankguthaben von nur rund 3.700 USD ausgewiesen habe. Nach dem Bilanzstichtag sei die Liquiditätsbasis durch ein Gesellschafterdarlehen in sechsstelliger Höhe gestärkt worden. Weitere Finanzierungsmaßnahmen sowie eine erfolgreiche Monetarisierung von Portfoliowerten seien jedoch zentrale Voraussetzungen für die Umsetzung der neuen Strategie und die nachhaltige Stabilisierung der Gruppe geblieben.

Strategisch stehe die Gesellschaft nun vor dem Übergang von der bilanziellen Bereinigung zur operativen Wertschaffung. Unter dem Leitbild "ABAG 2.0" solle das bisherige Beteiligungsmodell um die Bereiche Investments, Treasury, Innovation, Consulting und Analytics erweitert werden. Zusätzliche Ertragspotenziale sollen insbesondere durch ABX Analytics, Tokenisierungsprojekte, die Nutzung der Handelslizenz in Dubai/VAE sowie selektive Aktivitäten in AI- und Robotics-nahen Bereichen erschlossen werden. Kurzfristig erwarten die Analysten daraus noch keine wesentlichen Ergebnisbeiträge, sehen jedoch eine relevante strategische Optionalität. Parallel dürfte sich die Portfoliostrategie stärker auf wenige Kernpositionen mit höherem Wertsteigerungspotenzial konzentrieren, darunter insbesondere PEAQ, Panoptic, zCloak/Starks Network sowie weitere ausgewählte DeFi-, Infrastruktur- und DePIN-Positionen.

Für die Bewertung halten die Analysten weiterhin einen Adjusted-NAV-Ansatz für sachgerecht. Klassische Multiplikatoren seien aufgrund der fehlenden normalisierten Ergebnisbasis derzeit nur eingeschränkt aussagekräftig. Auf Basis der bilanzierten Fair Values, der verbliebenen Token- und Projektrechte, eines risikoadjustierten Wertansatzes für PEAQ sowie eines begrenzten Optionswerts für ABAG 2.0 ermittelten die Analysten einen risikoadjustierten Bruttovermögenswert von 14,70 Mio. Euro. Nach Abzug externer Verpflichtungen, von Finanzierungsabschlägen und kapitalisierten Holdingkosten ergebe sich ein Adjusted NAV von 8,12 Mio. Euro. Bei 4,06 Mio. ausstehenden Aktien entspreche dies einem fairen Wert von 2,00 Euro je Aktie.

Die Aktie bleibe nach Einschätzung der Analysten ein spekulatives Investment mit erhöhter Abhängigkeit von Tokenmärkten, Portfoliomonetarisierungen, Finanzierungsmöglichkeiten und der erfolgreichen Umsetzung der neuen operativen Strategie. Gleichzeitig sehen die Analysten nach dem bilanziellen Reset, den verbesserten Kontrollstrukturen und der stärkeren Fokussierung auf ausgewählte Werttreiber eine verbesserte Ausgangsbasis für eine potenzielle Neubewertung. Auf Basis ihres optimistischen Adjusted-NAV-Modells vergeben sie daher das Rating "Kaufen" mit einem Kursziel von 2,00 Euro.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 15.07.2026, 10:40 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 14.07.2026 um 9:20 Uhr fertiggestellt und am 14.07.2026 um 11:00 Uhr erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&url=85571291e0307bb8f79902734674e494&application_id=2365460&site_id=airport_aws~~~7cc68db1-74de-43c8-af69-2ae0a97efdc3&application_name=news

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.