Die Workday-Aktie hat seit letztem Jahr deutlich an Bewertung verloren. Während Investoren früher hohe Wachstumsaufschläge zahlten, dominieren heute Sorgen über eine nachlassende Dynamik und die Auswirkungen künstlicher Intelligenz. Doch dadurch ergeben sich erheblich Chancen. Solides Quartal trotz geringerer Wachstumsraten Für das Geschäftsjahr 2027 erwartet Workday ein Wachstum der Aboerlöse von zwölf bis 13 Prozent. Das liegt unter den früheren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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