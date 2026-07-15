Schluss mit dem Scrollen in der Nacht. Zusätzlich zum Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige plant Großbritannien eine Sperrstunde für Instagram und Co.. Für Teenager wird der Zugang zu sozialen Medien im Vereinigten Königreich immer stärker beschränkt. Nachdem der scheidende Premierminister Keir Starmer kürzlich ein besonders strenges Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre für 2027 angekündigt hatte, legte die Regierung jüngst ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n