FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 15.07.2026 - 11.00 am
- BARCLAYS CUTS ASHMORE GROUP PRICE TARGET TO 180 (185) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES HAYS PRICE TARGET TO 61 (44) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES PAGEGROUP PRICE TARGET TO 183 (155) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES WATCHES OF SWITZERLAND TARGET TO 845 (825) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS YELLOW CAKE PRICE TARGET TO 737 (738) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES BP PRICE TARGET TO 600 (590) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES GALLIFORD TRY PRICE TARGET TO 680 (650) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES INTEGRAFIN PRICE TARGET TO 460 (440) PENCE - 'BUY' - BERENBERG STARTS SAVILLS WITH 'BUY' - PRICE TARGET 1375 PENCE - BOFA RAISES IMPERIAL BRANDS TO 'BUY' - PRICE TARGET 3200 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES RANK GROUP PRICE TARGET TO 111 (106) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN RAISES STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 2530 (2260) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS ASHMORE GROUP PRICE TARGET TO 209 (216) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES JET2 PRICE TARGET TO 1695 (1660) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES WATCHES OF SWITZERLAND PRICE TARGET TO 890 (850) PENCE - 'BUY'
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