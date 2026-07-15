Die EU-Kommission will ein europaweites Elektrifizierungsziel festlegen. Was genau bedeutet dies? In diesem soll definiert werden, wie stark Gebäude, Industrie und Verkehr künftig mit Strom statt mit Öl-, Kohle- oder Gasenergie betrieben werden. Wichtige Kennnummer: Derzeit liegt der Stromanteil am Endenergieverbrauch bei gut 23 %. Durch das Elektrifizierungsziel will die Kommission den Einbau von Wärmepumpem vorantreiben und den Absatz von Elektroautos erhöhen. Außerdem will sie das Preisverhältnis zwischen Strom und Gas wieder ins Gleichgewicht bringen. Wie hoch der Stromanteil bis 2040 genau sein soll, geht jedoch aus dem bisher nur als Entwurf vorliegenden Vorhaben nicht hervor. Kein Wunder - herrscht innerhalb der Kommission genau darüber noch Streit. Für die Industrie wäre eine weitere Vorgabe eine neuerliche Belastung. Und das, obwohl die wirtschaftliche Lage ohnehin schon angespannt ist. Die EU-Kommission will den Plan nun offiziell vorstellen. Ende des Jahres soll dann der Vorschlag für ein Gesetz folgen. Irgendwie setzt uns das hier ziemlich unter Strom...



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsen-Erfahrung via Facebook: Besuchen und abonnieren Sie kostenlos die Facebook-Seite der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH: www.facebook.com/bernecker.info





© 2026 Bernecker Börsenbriefe