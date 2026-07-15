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IBU-tec mit weiteren planmäßigen Baufortschritten beim Aufbau von LFP-Produktionsanlage in Bitterfeld



15.07.2026 / 11:36 CET/CEST

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Corporate News IBU-tec mit weiteren planmäßigen Baufortschritten beim Aufbau von LFP-Produktionsanlage in Bitterfeld Bauabschnitte für Logistik-Infrastruktur gemäß Zeitplan umgesetzt und fortschreitendes Detail-Engineering der Produktionsanlage gestartet

Probebetrieb für Sprühturm soll noch im 4. Quartal 2026 beginnen

Planmäßige Umsetzung des mit PowerCo SE vereinbarten Kapazitätsaufbaus Weimar, 15. Juli 2026 - Die IBU-tec advanced materials AG ("IBU-tec", ISIN: DE000A0XYHT5) setzt den signifikanten Ausbau ihrer Kapazitäten zur industriellen Produktion von LFP-Batteriematerial weiter konsequent um. Der Aufbau von Logistikinfrastruktur, der Ausbau des Analytik-Spektrums in Bitterfeld sowie die Harmonisierung der IT-Systeme schreiten gemäß des aufgestellten Zeitplans voran. Zudem wurde inzwischen mit dem Detail-Engineering für die Produktionsanlagen begonnen. So wurde mittlerweile auf dem Gelände der Stahlbau für eine Logistikhalle mit einer Lagerkapazität von rd. 1.800 Paletten errichtet, deren Innenausbau in den kommenden sechs Monaten finalisiert wird. Damit setzt IBU-tec nach dem Richtfest für den neuen, hochmodernen Sprühturm im April 2026 weitere Schritte der mit PowerCo SE geschlossenen Vereinbarungen zu Prozessentwicklung, Kapazitätsaufbau und Produktion von LFP-Kathodenmaterial um (vgl. Ad hoc vom 6.10.2025). Noch im 4. Quartal 2026 soll zudem der Probebetrieb des Sprühturms begonnen werden. Die 2028 in Betrieb gehende LFP-Produktionsanlage wird eine Kapazität von 15.000 Tonnen haben, womit IBU-tec seine existierenden Kapazitäten etwa verfünffacht. Die Anlage ist die erste dieser Art in Europa und ein wichtiges Element beim Aufbau einer europäischen Batteriewertschöpfungskette. Sie basiert auf einem von IBU-tec entwickelten Produktionsprozess, der auf chinesische Technologie verzichtet und auf den europäischen Markt ausgerichtet ist. Das von IBU-tec produzierte Batteriematerial zeichnet sich auch durch einen überlegenen CO2-Fußabdruck aus, da die Technologie im Vergleich zu konventionellen Verfahren aus China nur rund halb so viel Energie verbraucht. PowerCo hat sich die gesamte Produktionsmenge für einen Zeitraum von mindestens zehn Jahren vertraglich gesichert. Jörg Leinenbach, CEO der IBU-tec advanced materials AG: "Wir kommen mit dem Aufbau der großvolumigen Produktionskapazitäten für LFP-Batteriematerialien in Bitterfeld gut voran. Dabei befinden wir uns bei der planmäßigen Umsetzung unseres Zeitplans in engem und gutem Austausch mit PowerCo. In den kommenden Monaten werden wir weitere Meilensteine hierbei erreichen, so dass der Start der Produktion wie erwartet 2028 erfolgen kann." Über IBU-tec Die IBU-tec-Gruppe entwickelt und produziert innovative Materialien höchster Qualität für die Industrie. Dabei vereint sie einzigartige, zum Teil patentgeschützte Technologie der thermischen Verfahrenstechnik mit dem Prozess- und Material-Know-how von rund 230 hochqualifizierten Mitarbeitern. Zu den eigenen Produkten zählen unter anderem LFP-Batteriematerial, das wichtiger Bestandteil von Batterien für die Elektromobilität und stationäre Energiespeicher ist, sowie Lösungen zur Luftreinigung, Ressourcenschonung oder der Reduktion von Plastikverpackungen. IBU-tec ist damit bei globalen Megatrends - besonders dem Klima- und Umweltschutz - langfristig positioniert und verfügt über eine internationale Kundenbasis von innovativen Mittelständlern bis zu globalen Konzernen. Kontakt edicto GmbH

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Eschersheimer Landstraße 42

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IBU-tec@edicto.de



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