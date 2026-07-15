Hamburg (ots) -Dreiteiliger Praxis-Workshop für Fortgeschrittene: Workflows, Agenten und Qualitätssicherung in der KommunikationsarbeitKI konkret: Von guten Prompts zu verlässlichen KI-Workflows mit ChatGPT & ClaudeDu arbeitest bereits mit ChatGPT oder Claude und willst KI nicht mehr nur für einzelne Prompts nutzen? In diesem Workshop lernst du, wie du KI agentisch einsetzt: Aufgaben planen lassen, Zwischenschritte steuern, Tools und Dateien einbinden, Ergebnisse prüfen und daraus verlässliche Workflows für Kommunikation und Marketing bauen.Der Fokus liegt auf praktischen Arbeitsabläufen: Recherche, Analyse, Konzept, Textproduktion, Content-Planung, Marken-Voice, Überarbeitung und Qualitätssicherung. Du lernst, wie du ChatGPT und Claude als Arbeitsumgebung nutzt, wie agentisches Arbeiten funktioniert und wie du KI so einsetzt, dass Ergebnisse nachvollziehbar und wiederholbar werden.Inhalte im Überblick- Workflow Design statt Einzelprompt: Aufgaben sauber zerlegen, Kontext bereitstellen und Prüfpunkte einbauen- Agentisches Arbeiten: verstehen, wie KI mehrstufige Aufgaben plant, Tools nutzt und Ergebnisse selbstständig vorbereitet- ChatGPT & Claude im Vergleich: Welche Arbeitslogik eignet sich für welche Kommunikationsaufgabe?- Kontext- und Wissensmanagement: Projects, Custom GPTs, Skills, Dateien und eingebundene Tools sinnvoll einsetzen- Prompting für Workflows: Prompts, Systemanweisungen, Templates und Qualitätskriterien so formulieren, dass wiederholbare Ergebnisse entstehen- Kommunikationsprozesse mit KI: Recherche, Pressearbeit, Social Content, Newsletter, Marken-Voice und Content-Repurposing in durchdachte Abläufe bringen- Human-in-the-loop: Kontrolle, Freigaben und Qualitätssicherung einbauen- Governance & Verantwortung: Datenschutz, sensible Informationen, Rollen,- Freigabeprozesse und Grenzen agentischer Systeme realistisch einschätzen- Praxisprojekt: Einen eigenen KI-Workflow für den Arbeitsalltag entwickeln, testen und verbessernKey Facts- Termine: 9., 16. und 23. September 2026, jeweils mittwochs von 9:30 - 12:30 Uhr- Leitung: Cordula Lochmann, KI-Expertin & Geschäftsführerin von SnipClip- Veranstalter: dpa-Akademie- Durchführung: online via Zoom- Gruppengröße: mindestens acht, maximal 16 Teilnehmende. Bei Nichterreichen der Mindestgruppengröße ist eine Absage oder Verschiebung des Termins vorbehalten.- Teilnahmegebühr: 675 Euro zzgl. MwSt. / 803,25 Euro inkl. MwSt.- Begrenzte Teilnahmeplätze / frühzeitige Anmeldung empfohlen- Stornierung: bis 25. September 2026 kostenfrei möglichSession 1: Mittwoch, 9. September 2026, 9:30 - bis 12:30 UhrVom Prompt zum Workflow- Check-in & Erwartungsabgleich- Was sich verändert hat: von Prompting zu Workflows und Agenten- Workflow Design: Aufgaben analysieren, Prozessschritte erkennen, KI-Rollen festlegen- Kontext richtig vorbereiten: Briefing, Quellen, Dateien, Beispiele, Zielbild- Prompting für wiederholbare Ergebnisse: Struktur, Kriterien, Testfälle- Praxisübung: Einen bestehenden Prompt oder Arbeitsprozess in einen mehrstufigen KI-Workflow übersetzenSession 2: Mittwoch, 16. September 2026, 9:30 - bis 12:30 UhrAgenten, Tools und vernetzte Arbeitsumgebungen- Agentisches Arbeiten: Wie KI Aufgaben plant, Tools nutzt und Zwischenergebnisse vorbereitet- ChatGPT und Claude im Vergleich: Stärken, typische Einsatzfelder, sinnvolle Grenzen- Projects, Custom GPTs, Artifacts, Dateien und verbundene Quellen: Was sich wofür eignet- Human-in-the-loop: Prüfpunkte, Freigaben und Stopps in Workflows einbauen- Praxisübung: Einen Kommunikations-Workflow für ChatGPT oder Claude entwerfen und erste Bausteine testenSession 3: Mittwoch, 23. September 2026, 9:30 - bis 12:30 UhrWorkflows testen, absichern und in den Alltag bringen- Use Cases auswählen: Welche Aufgaben lohnen sich wirklich?- Qualitätssicherung: Faktencheck, Quellencheck, Marken-Voice, Tonalität, Risiken- Fehleranalyse: Warum KI-Workflows scheitern und wie sie verbessert werden- Governance im Alltag: Datenschutz, sensible Informationen, Zuständigkeiten, Dokumentation- Praxisprojekt: Eigenen Workflow testen, verbessern und nächste Umsetzungsschritte festlegen- Check-out: Dein persönlicher Aktionsplan für den Einsatz von KI-Workflows im ArbeitsalltagKI-Workshop für erfahrene NutzerDieser Workshop richtet sich an fortgeschrittene KI-Nutzer*innen in Kommunikations- und Marketingteams sowie in Agenturen.Du bist hier richtig, wenn du ChatGPT oder Claude bereits regelmäßig nutzt und jetzt den nächsten Schritt gehen willst: weg von Einzelaufgaben, hin zu strukturierten Arbeitsabläufen. Du solltest erste Erfahrungen mit Prompting im beruflichen Kontext mitbringen und bereit sein, eigene Aufgaben aus deinem Arbeitsalltag im Workshop zu analysieren und praktisch weiterzuentwickeln.Für eine sinnvolle Teilnahme wird der Zugriff auf ChatGPT Plus/Claude Pro oder ChatGPT Business/Claude Team oder eine vergleichbare Umgebung empfohlen, da erweiterte Funktionen und Workflow-Szenarien behandelt werden.Methodik: Intensives Learning by DoingDer Workshop arbeitet mit kurzen Theorie-Inputs, Live-Demonstrationen und viel Praxis. Du entwickelst keinen abstrakten KI-Plan, sondern arbeitest an realen Aufgaben aus deinem Arbeitsalltag.Im Mittelpunkt stehen:- kompakte Inputs zu Workflows, Agenten, Kontext, Tool-Auswahl und Qualitätssicherung- Live-Demonstrationen vollständiger KI-Arbeitsabläufe- Praxisphasen mit eigenen Projekten- Austausch in Kleingruppen und Peer-Learning- individuelle Betreuung bei der Entwicklung eigener Anwendungsfälle- optionale Aufgaben zwischen den Sessions zur VertiefungZiel ist, dass du nach dem Workshop nicht nur bessere Prompts schreiben kannst. Du sollst KI-Arbeitsabläufe entwerfen, testen, bewerten und in deinem beruflichen Kontext verantwortungsvoll einsetzen können.Trainerin Cordula Lochmann ist Geschäftsführerin der KI-Agentur SnipClip die digitale Fabrik (https://snipclip.com/). Seit 2020 beschäftigt sie sich intensiv mit dem Einsatz generativer KI in der Content-Erstellung und arbeitet seit 2021 mit ihrer Agentur an KI-Projekten. Sie teilt ihr Fachwissen in Webinaren, Workshops und auf Konferenzen. Ihr Fokus: Wie Unternehmen KI erfolgreich in ihre Wertschöpfungskette integrieren.Pressekontakt:Marcus HeumannLeiter dpa-AkademieTelefon: +49 40 4113 - 32845E-Mail: akademie@dpa.comOriginal-Content von: dpa-Akademie, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166760/6315006