Schwächster Nasdaq-Wert war gestern NEBIUS (- 7,8 %). Dabei hatte der Betreiber einer vertikal fokussierten KI-Infrastrukturplattform einen bis 2029 laufenden Vertrag mit Reflection AI in der Größenordnung oberhalb von 1 Mrd. $ präsentiert. Beim Kunden handelt es sich laut Bloomberg um ein Projekt früherer Mitarbeiter von DeepMind (Google).
Zuvor war der Neocloud-Titel aus Anlegersicht monatelang erste Wahl. Die NEBIUS-Aktie hat sich seit April 2025 in 16 Monaten etwa verdreizehnfacht. Zugleich legte COREWEAVE noch eine Verdopplung hin.
Am Hochpunkt kam die negative Aussicht ins Spiel. Es droht wesentlich stärkere Konkurrenz großer Hyperscaler. Die Neoclouds stehen unter höherem Druck.
Nun wurde eine gute Nachricht als Ausstiegszeitpunkt interpretiert. Für strategische Investoren muss das nicht unbedingt gelten; als Marktkapitalisierung wird zurzeit 49 Mrd. $ angezeigt (Quelle: CNBC).
Momentan gehört NEBIUS GROUP für uns eher auf die Watchlist. Der Chartvergleich enthält auch COREWEAVE und den First Trust Cloud Computing UCITS ETF.
Helmut Gellermann
Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf.
Zuvor war der Neocloud-Titel aus Anlegersicht monatelang erste Wahl. Die NEBIUS-Aktie hat sich seit April 2025 in 16 Monaten etwa verdreizehnfacht. Zugleich legte COREWEAVE noch eine Verdopplung hin.
Am Hochpunkt kam die negative Aussicht ins Spiel. Es droht wesentlich stärkere Konkurrenz großer Hyperscaler. Die Neoclouds stehen unter höherem Druck.
Nun wurde eine gute Nachricht als Ausstiegszeitpunkt interpretiert. Für strategische Investoren muss das nicht unbedingt gelten; als Marktkapitalisierung wird zurzeit 49 Mrd. $ angezeigt (Quelle: CNBC).
Momentan gehört NEBIUS GROUP für uns eher auf die Watchlist. Der Chartvergleich enthält auch COREWEAVE und den First Trust Cloud Computing UCITS ETF.
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