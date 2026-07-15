Richemont beflügelt die Luxusbranche: Während die Aktie des Schweizer Schmuckriesen nach starken Quartalszahlen ein neues Rekordhoch markiert, legen auch LVMH, Hermès und Kering um rund drei Prozent zu. Für die Luxusgüterbranche ist es ein starkes Signal.• Richemont steigert Umsatz im Q1 2026/27 um 17 Prozent auf 6,3 Milliarden Euro.• Schmucksegment legte um 21 Prozent auf 4,4 Milliarden Euro zu.• Deutsche Bank sieht "solides" Ergebnis als positives Signal für die gesamte Luxusbranche.Im ersten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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