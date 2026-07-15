LIVE um 18 Uhr: Markt im Umbruch! IBM-Schock, ASML-Zahlen & PayPal vor Übernahme?
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|ASML-Aktie: Startet nun die nächste KI-Welle?
|Nach einer kleineren Konsolidierung in den letzten Tagen springt die ASML-Aktie am Mittwoch wieder kräftig an. Zeitweise steigt der Kurs um bis zu +8% und nimmt damit wieder das Rekordhoch von Ende...
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|13:05
|Nasdaq Futures Climb as ASML Fuels AI Optimism, U.S. PPI Data and Earnings in Focus
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|12:18
|ASML Unveils Bold Capacity Expansion As AI Customers Keep Spending
|12:10
|Aktien Frankfurt: Dax ringt weiter mit 25.000-Punkte-Marke
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Mittwoch in seiner jüngsten Konsolidierung wieder nachgegeben. Mit 24.949 Punkten dämmte der deutsche Leitindex seinen Verlust am Mittag zwar auf 0,79 Prozent ein...
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|12:51
|maydornsmeinung: Nvidia, AMD, Nebius, SanDisk, Hut 8, Innodata, Penguin, Baidu, BYD, Xpeng, IBM
|In der neuen Ausgabe von maydornsmeinung zeigt sich der Gesamtmarkt trotz Iran-Konflikt, Ölpreisen und Zinsunsicherheit erstaunlich robust. Positive Inflationsdaten aus den USA und ein starker Start...
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|12:34
|IBM erweitert Power-Plattform mit neuem Server und KI-Lösungen
|12:30
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|12:23
|Inverse Cramer Strikes Again as IBM Suffers Worst Day in Company History
|12:18
|IBM launches AI-powered operations software for Power systems
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|12:46
|Stripes fehlendes Puzzlestück: Warum PayPal der nächste große Krypto-Deal sein könnte
|12:45
|PayPal im Visier von Stripe und Advent: Aktie springt nach Übernahme-Gerüchten an
|SAN JOSE, Kalifornien (IT-Times) - Die Aktie des Online-Zahlungsabwicklers PayPal steigt heute stark, nachdem ein Bericht eine Übernahme durch Stripe und Advent in den Raum stellt. Die Aktie von PayPal...
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|12:39
|Stripe und Advent planen offenbar Übernahme von PayPal
|12:30
|LIVE um 18 Uhr: Markt im Umbruch! IBM-Schock, ASML-Zahlen & PayPal vor Übernahme?
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|12:21
|Neuer Übernahmeversuch: Die Gründe hinter Paypals Absturz
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|+3,23 %
|INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION
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|PAYPAL HOLDINGS INC
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