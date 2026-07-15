Die Württembergische Versicherung hat ihre Unfallversicherung überarbeitet. Unter den Neuerungen ist unter anderem ein Verzicht auf die sonst am Markt übliche Gesundheitsprüfung. Zudem wurde die Unfallversicherung um ein umfangreiches Assistance-Konzept erweitert, so der Versicherer. Die Württembergische Versicherung AG hat zum 01.06.2026 ihre Unfallversicherung überarbeitet. In einer Pressemitteilung hat der Versicherer die wichtigsten Neuigkeiten bekannt gegeben. Die bedeutendste Änderung ist ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact