Siemens Energy schlägt ein neues Kapitel auf. Der Energietechnikkonzern bereitet den Abschied vom traditionsreichen Namen "Siemens Energy" vor und will künftig unter der Marke Omterra auftreten. Mit der Umbenennung soll die Eigenständigkeit des Unternehmens nach der Abspaltung von Siemens weiter gestärkt werden.Abschied vom Namen Siemens Energy Der Markenwechsel erfolgt im Zuge des auslaufenden Lizenzvertrags zur Nutzung des Siemens-Namens. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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