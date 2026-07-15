Calgary, Alberta - 15. Juli 2026 / IRW-Press / Horizon Petroleum Ltd. (TSXV: HPL, FWB: HPM, Tradegate: HPM) ("Horizon" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass es vorbehaltlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange sein überzeichnetes Angebot von besicherten Wandelschuldverschreibungseinheiten ("besicherte Wandelschuldverschreibungseinheiten") des Unternehmens zu einem Preis von 1.000 $ pro Einheit abgeschlossen und damit einen Bruttoerlös von insgesamt 541.000 $ erzielt hat. Das Unternehmen hat 2.705.000 Einheiten ausgegeben.

Die Schuldverschreibungen werden ab dem jeweiligen Ausgabedatum mit 7 % pro Jahr bis zu jenem Datum verzinst, das 36 Monate auf den Abschlussstichtag folgt (das "Fälligkeitsdatum"). Der Nennbetrag der Schuldverschreibungen kann nach Ermessen des Inhabers jederzeit vor Geschäftsschluss am letzten Geschäftstag unmittelbar vor dem Fälligkeitsdatum zu einem Wandlungspreis von 0,20 $ pro Einheit (der "Wandlungspreis") in Einheiten des Unternehmens (die "Einheiten") umgewandelt werden, vorbehaltlich von Anpassungen bei bestimmten Ereignissen.

Jede Einheit besteht aus: (i) einer Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine "Stammaktie"); und (ii) einem halben Warrant auf den Erwerb einer Stammaktie (jeder ganze Warrant ein "Warrant"). Jeder Warrant kann bis zum Ablauf von 36 Monaten nach dem Abschlussdatum der Schuldverschreibungsfinanzierung ausgeübt werden, um eine Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 0,40 $ pro Stammaktie zu erwerben, vorbehaltlich von Anpassungen bei bestimmten Ereignissen.

Das Unternehmen zahlte Vermittlungsprovisionen in Form von 37.870 $ in bar sowie 189.350 Vermittler-Warrants mit einem Ausübungspreis von 0,20 $ pro Warrant, die am 14. Juli 2028 verfallen.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Erlös aus dem Angebot für den Abschluss der Aufwältigungsarbeiten (Workover) und der Produktionstests an der Gasbohrung Lachowice 7, die Erfüllung der Arbeitsprogrammverpflichtungen auf der Konzession Cieszyn sowie die Bereitstellung von Working Capital für allgemeine Unternehmenszwecke in Polen und in Kanada zu verwenden.

Alle im Rahmen des Angebots ausgegebenen Wertpapiere, einschließlich der bei deren Ausübung auszugebenden Wertpapiere, unterliegen einer Haltefrist, die vier Monate und einen Tag nach dem Datum dieser Pressemitteilung abläuft.

Das Angebot steht unter dem Vorbehalt bestimmter Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen, darunter auch die Zustimmung der TSX Venture Exchange. Die Finanzierung wurde von der TSX Venture Exchange als Darlehen mit Bonus-Warrants behandelt.

ÜBER HORIZON

Horizon mit Sitz in Calgary richtet sein Hauptaugenmerk auf die Bewertung und Erschließung konventioneller Erdöl- und Erdgasressourcen, um die Energieunabhängigkeit und -sicherheit in Europa zu erhöhen. Horizon besitzt zwei Konzessionen in Polen, die beträchtliche unerschlossene Erdgasentdeckungen enthalten. Das Unternehmen konzentriert sich zunächst darauf, mit der Erschließung des Gasfeldes Lachowice in der Konzession Bielska-Biala zu beginnen. Das Management und Board von Horizon bestehen aus Fachleuten aus den Bereichen Öl und Erdgas, die über umfangreiche internationale Erfahrung verfügen.

Für weitere Informationen über das Unternehmen wenden Sie sich bitte an: ?

Dr. David Winter, CEO, +1 403 619-2957, dawinter@horizon-petroleum.com

Ian Habke, CFO und Vice President Finance, +1 403 973-2900, Ian.habke@horizon-petroleum.com

Website: www.horizon-petroleum.com

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Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die sich unter anderem auf die erwartete Verwendung des Erlöses, den Abschluss des Angebots und die Genehmigung durch die TSX-V beziehen.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen und Prognosen, die mit einer Reihe von Risiken verbunden sind, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den von Horizon erwarteten und in den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung beschriebenen Ergebnissen abweichen und in einigen Fällen sogar wesentlich abweichen.

Obwohl Horizon der Ansicht ist, dass die wesentlichen Faktoren, Erwartungen und Annahmen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden, auf der Grundlage der zum Zeitpunkt dieser Aussagen verfügbaren Informationen angemessen sind, können keine Zusicherungen hinsichtlich zukünftiger Ergebnisse, Aktivitäten und Leistungen gegeben werden, und solche Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Leistungen.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 (das "Gesetz von 1933") oder den Wertpapiergesetzen einzelner Bundesstaaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen (im Sinne des Gesetzes von 1933) weder angeboten noch verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem Gesetz von 1933 und den geltenden Wertpapiergesetzen der Bundesstaaten registriert oder es liegt eine Ausnahme von dieser Registrierungspflicht vor.

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