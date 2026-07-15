Starker US-Dollar: Beginnt so der nächste Börsencrash?

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Während Aktienmärkte noch ruhig wirken, sendet der Währungsmarkt oft die ersten Warnzeichen. Ein starker Dollar, ein schwacher Yen und nervöse Schwellenländerwährungen könnten zeigen, wo sich im Finanzsystem bereits Druck aufbaut.

Während Aktienmärkte noch ruhig wirken, sendet der Währungsmarkt oft die ersten Warnzeichen. Ein starker Dollar, ein schwacher Yen und nervöse Schwellenländerwährungen könnten zeigen, wo sich im Finanzsystem bereits Druck aufbaut.

Signal vor dem Kursrutsch

An den Börsen kann die Oberfläche lange ruhig wirken. Kurse steigen, Indizes halten sich, Schlagzeilen bleiben gelassen. Der Lead-Lag Report von Michael A. Gayed richtet den Blick deshalb auf einen anderen Ort: die Devisenmärkte. Dort hätten große Aktienkrisen seit 1971 häufig ihre ersten Spuren hinterlassen. Nicht der Aktienkurs sei immer das erste Signal, sondern die Währung. Ein starker Dollar, ein schwacher Yen oder nervöse Schwellenländerwährungen könnten zeigen, dass im Finanzsystem bereits Druck entsteht.

Warum der Dollar Druck macht

Der US-Dollar ist die Leitwährung der globalen Finanzierung. Viele Staaten, Banken und Unternehmen außerhalb der USA haben Schulden, Rohstoffgeschäfte oder Kredite in Dollar. Wird der Dollar stärker, wird diese Last schwerer. Dann beginnt die Suche nach Liquidität. Wer Dollar braucht, muss oft Vermögenswerte verkaufen. Zuerst geraten Währungen und Anleihen unter Druck, später könnten Aktien folgen. Währungsstress wäre damit keine Crash-Garantie, aber ein lautes Klopfen aus dem Maschinenraum.

Die Grafik ordnet die These des Lead-Lag Reports visuell ein: Sie vergleicht den US-Dollar-Index DXY mit dem S&P 500 von 2007 bis 2026. Die blaue Linie steht für die Stärke des Dollars, die gelbe Linie für den Aktienmarkt. Beide Linien nutzen unterschiedliche Skalen, deshalb geht es nicht darum, welche Linie höher steht. Entscheidend sind die Wendepunkte und die markierten Stressphasen. 2008 zeigte sich zunächst Druck in der Dollar-Finanzierung, bevor der Aktienmarkt stark einbrach. 2015 sorgte die Abwertung des chinesischen Yuan für Nervosität, weil sie Zweifel an Chinas Wachstum und Kapitalflüssen verstärkte. 2020 sprang der Dollar während der Corona-Panik an, weil Investoren weltweit Liquidität suchten. 2022 wurde die starke Dollarbewegung erneut zum Belastungsfaktor, während höhere Zinsen die Märkte zusätzlich unter Druck setzten. Der Chart zeigt damit ein Muster: Wenn der Dollar plötzlich stark wird oder Währungen unruhig werden, kann das auf Stress im globalen Finanzsystem hinweisen. Für den Lead-Lag Report liegt genau dort die Warnung.