Nach einer starken Erholung in den vergangenen Monaten gerät die Zalando-Aktie zur Wochenmitte wieder unter Druck. Trotz des Rücksetzers bleibt das Papier nur wenige Prozent unter seinem 52-Wochen-Hoch. Für Anleger stellt sich nun die Frage, ob es sich lediglich um eine gesunde Konsolidierung handelt oder ob der Aufwärtstrend an Dynamik verliert.Plattformgeschäft bleibt der wichtigste Wachstumstreiber Zalando hat sich längst vom klassischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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