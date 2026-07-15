Pünktlich (oder auch weniger) zur Monatsmitte verschickt die VÖIG (das ist der Dachverband der Fondsgesellschaften) die Performanceliste aller in Österreich gelisteter Fonds und diesmal hat mich ein Österreich-Fonds aus der Sommerpause gerissen. Denn mit Ende Juni 2026 war der Allianz Invest Aktien Austria Plus (ISIN AT0000611XXX) mit einer Einjahresperformance von 48,52 Prozent nicht nur deutlich besser als die Konkurrenz (der Amundi Austria Stock ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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