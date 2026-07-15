Die SAP-Aktie zeigt weiter keinerlei Anzeichen für eine Trendwende. Zwar konnte sich der Kurs nach einem weiteren massiven Abverkauf im Juni zum Ende des Monats etwas erholen, doch in den letzten Tagen bestimmten die Bären wieder das Geschehen. Was belastet den Kurs und wie sind die weiteren Aussichten beim DAX-Schwergewicht? IBM liefert den nächsten Dämpfer für Software-Aktien Auslöser der jüngsten Verkaufswelle waren die überraschend schwachen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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