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WKN: A0YD8Q | ISIN: US58933Y1055 | Ticker-Symbol: 6MK
Tradegate
19.08.26 | 19:02
128,80 Euro
+10,27 % +12,00
Branche
Pharma
Aktienmarkt
USA Industrie 30
S&P 100
USA 500
1-Jahres-Chart
MERCK & CO INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
MERCK & CO INC 5-Tage-Chart
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128,54128,9019:04
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
BROADCOM
BROADCOM INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
BROADCOM INC312,15-4,89 %
DOCMORRIS AG10,640+4,42 %
HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG1,439+2,64 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG54,98-3,95 %
MARVELL TECHNOLOGY INC201,75+8,14 %
MERCK & CO INC128,80+10,27 %
MERCK KGAA138,35+1,17 %
MODERNA INC130,00+138,75 %
REDCARE PHARMACY NV62,05-1,27 %
RENK GROUP AG49,840-0,29 %
RHEINMETALL AG1.178,80-2,88 %
SAP SE185,90+1,86 %
SOFTBANK GROUP CORP28,600-5,22 %
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