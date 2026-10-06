Die Rheinmetall-Aktie steht nach ihrem Absturz vom Rekordhoch jetzt auf 980,20 € an einer wichtigen Unterstützung. Der Kursverlust von rund -50% hat den zuvor außergewöhnlich starken Aufwärtstrend deutlich abgekühlt. Kurzfristig liefern RSI und MACD jedoch erste bullische Signale. Ob daraus ein tragfähiger Turnaround entsteht, entscheidet sich nun an wenigen klar definierten Kursmarken. Chartanalyse zur Rheinmetall-Aktie Im Tageschart hat die Rheinmetall-Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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