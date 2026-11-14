Für Rheinmetall-Anleger waren die vergangenen Monate alles andere als erfreulich. Die Aktie ist von ihrem Jahreshoch bei knapp 2.000 € inzwischen auf rund 766 € abgestürzt. Während immer mehr Analysten ihre Erwartungen zurückschrauben, halten andere Experten weiterhin an ihren Kaufempfehlungen fest. Wie groß ist das Kurspotenzial nach dem heftigen Einbruch tatsächlich noch? Rheinmetall-Aktie: Analysten werden zunehmend skeptisch Bei Rheinmetall scheint ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.