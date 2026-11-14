Für Rheinmetall-Anleger waren die vergangenen Monate alles andere als erfreulich. Die Aktie ist von ihrem Jahreshoch bei knapp 2.000 € inzwischen auf rund 766 € abgestürzt. Während immer mehr Analysten ihre Erwartungen zurückschrauben, halten andere Experten weiterhin an ihren Kaufempfehlungen fest. Wie groß ist das Kurspotenzial nach dem heftigen Einbruch tatsächlich noch? Rheinmetall-Aktie: Analysten werden zunehmend skeptisch Bei Rheinmetall scheint ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de