Die Moderna-Aktie setzt ihre spektakuläre Erholung fort und notiert bei 190,01 US$. Damit hat der Kurs der Moderna-Aktie eine mehrjährige Widerstandszone überwunden. Der Ausbruch eröffnet technisch weiteres Potenzial, doch nach dem steilen Anstieg mahnen die kurzfristig überkauften Indikatoren zur Vorsicht und machen einen Rücksetzer jederzeit möglich. Chartanalyse zur Moderna-Aktie Im Wochenchart ist der Moderna-Aktie der Ausbruch über die hartnäckige ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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