DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TK ACCELIS - Der Industriekonzern Thyssenkrupp will Insidern zufolge seine Werkstoffhandelstochter TK Accelis Ende des Monats an die Börse bringen. Der Konzern peile dafür den 28. Oktober an, sagten zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen. (Reuters)

KNDS - Die Familie Wegmann, die neben dem französischen Staat die Hälfte an der Panzerschmiede KNDS hält, führt laut mit der Angelegenheit vertrauten Personen, Gespräche über einen Verkauf von 40 Prozent ihrer Anteile. Die Gespräche konzentrierten sich dabei auf einen Verkauf an die deutsche Regierung. Dies würde bedeuten, dass ein KNDS-Börsengang in naher Zukunft auf Eis gelegt würde, sagten die Personen weiter. (Bloomberg)

TK ELEVATOR - Für die europäischen Aktivitäten von TK Elevator gehören japanische Aufzugshersteller, darunter die Mitsubishi Electric Corp., zu den potenziellen Interessenten, die Kaufangebote prüfen. Dies berichtet Bloomberg mit Verweis auf Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind. Auch der im Besitz von EQT AB befindliche Konkurrent Fujitec Co. gehöre zu den möglichen Bietern für die Vermögenswerte. Kone Oyj strebt deren Verkauf an, um die kartellrechtlichen Genehmigungen für die Übernahme von TK Elevator zu erhalten. Ein Geschäft könnte den Kreisen zufolge rund 5 Milliarden Euro oder mehr einbringen. Sprecher von Fujitec, Mitsubishi Electric, EQT, Advent, Cinven and TK Elevator wollten sich Bloomberg gegenüber nicht äußern. (Bloomberg)

DWS - Der Vermögensverwalter der Deutschen Bank verstärkt sein Immobiliengeschäft mit der Übernahme von Peakside Capital Advisors. DWS übernimmt den spezialisierten Manager vollständig. Einen Zusammenhang mit den zuletzt verstärkt diskutierten Problemen offener Immobilienfonds weist die DWS jedoch zurück. "Mit dem Modell der offenen Immobilienfonds hat die Transaktion nichts zu tun", sagte ein DWS-Sprecher. "Für uns ist Peakside vor allem eine Ergänzung der bestehenden Expertise." Peakside verwaltet mehr als 1,7 Milliarden Euro. (Börsen-Zeitung)

FRAPORT - Der deutsche Flughafenbetreiber setzt auf den Tourismusboom in Griechenland. Fraport gehört zu drei Bietern, die sich jetzt um die Konzession für den Betrieb 22 staatlicher Regionalflughäfen beworben haben. Fraport geht mit dem griechischen Partner Delta Airport Investments in das Bieterverfahren. Zusammen fertigten die 22 Airports 2025 rund 2,5 Millionen Passagiere ab. Für Fraport wäre der Zuschlag eine interessante Erweiterung seines bereits bestehenden, profitablen Geschäfts in Griechenland. (Handelsblatt)

DOCMORRIS -- Die Apothekerkammer Nordrhein (AKNR) hat gute Chancen, wegen unzulässiger Werbung in Deutschland verhängte Ordungsgelder gegen die Online-Apotheke auch vollstrecken zu können. Ein Gericht in Limburg erklärte die von der AKNR durch einen Gerichtsvollzieher betriebene Pfändung der Ordnungsgelder in den Niederlanden in erster Instanz für rechtmäßig. Doc Morris hatte bislang von deutschen Gerichten ausgesprochene Ordnungsgelder wegen "irreführender Preisangaben" nicht gezahlt. (Pharmazeutische Zeitung)

PERSONIO - Das auf Lösungen für Personalverwaltung, Recruiting und Lohnabrechnung spezialisierte Münchner Start-up hat nach Informationen der Süddeutschen Zeitung das Berliner Fintech Circula gekauft und will dessen Angebot in die eigene Plattform integrieren. Über den Kaufpreis machten beide Seiten keine Angaben, schreibt die Zeitung. Circula wurde 2017 gegründet und hat sich im Bereich des sogenannten Ausgabenmanagements einen Namen gemacht. Dazu zählt beispielsweise, Belege von Geschäftsreisen oder anderen Ausgaben automatisch zu scannen und Firmenkreditkarten zu verwalten. (Süddeutsche Zeitung)

UNICREDIT - Der russische Präsident Wladimir Putin hat den Verkauf des Russlandgeschäfts von Unicredit genehmigt. Ein entsprechendes Dekret zur Umstrukturierung der Tochtergesellschaft der italienischen Großbank und zum anschließenden Verkauf der neu geschaffenen Einheit wurde am Montag auf der Website der russischen Regierung veröffentlicht. Die Transaktion bedurfte der Zustimmung des Präsidenten: Russland hat strenge Auflagen für Geschäfte mit Vermögenswerten von Investoren aus Ländern erlassen, die von der Regierung in Moskau als "unfreundlich" eingestuft werden. (Börsen-Zeitung)

ROBCO - Deutschland zählt jetzt drei sogenannte Einhörner im Bereich Robotik. Nach Agile Robots aus München und Neura Robotics aus Metzingen wird nun der Münchener Industrierobotikspezialist Robco von Investoren mit mehr als 1 Milliarde Dollar bewertet. "Wir haben in Summe noch mal 40 Millionen Dollar neues Kapital aufgenommen", sagte Firmenchef Roman Hölzl dem Handelsblatt. Mitarbeiter konnten die Runde nun nutzen, um ihre Anteile gewinnbringend zu verkaufen. (Handelsblatt)

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October 06, 2026 01:04 ET (05:04 GMT)

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