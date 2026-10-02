Selbst die Großen der Pharmabranche kommen unter Druck. Das Stichwort in diesem Zusammenhang: Patentklippe. Zwischen 2025 und 2030 verlieren laut Branchenschätzungen Wirkstoffe mit einem globalen Umsatzvolumen von rund 300 Mrd. USD ihren exklusiven Patentschutz. Dieser Einschnitt zwingt selbst Pharma-Giganten zum Umdenken. Spezialisierte Entwickler bringen dann Biosimilars auf den Markt, gleichwertige und günstigere Alternativen für die Gesundheitssysteme. Ein bekannter Anbieter von Biosimilars ist das deutsche Unternehmen Formycon. Wir beleuchten den Markt und skizzieren, was die Investmentstory rund um Formycon ausmacht. Zunächst aber zu zwei internationalen Pharmakonzernen.
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