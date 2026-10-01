NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Novartis von 110 auf 113 Franken angehoben und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst James Quigley sieht sich mit seinen Schätzungen für das dritte Quartal weitgehend im Einklang mit dem Marktkonsens, wie er am Mittwoch schrieb. Kommentare für die Aussichten nach 2030 seien besonders interessant./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 05:05 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: CH0012005267
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