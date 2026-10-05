Köln / Heerlen - Im Dauerclinch mit alteingesessenen Apothekern hat der Online-Konkurrent DocMorris in Deutschland einen Rückschlag hinnehmen müssen. Wie die Apothekerkammer Nordrhein mitteilte, veranlasste sie in den Niederlanden Vollstreckungsmassnahmen über 110'000 Euro. DocMorris habe gegen rechtskräftige deutsche Urteile verstossen. Zuvor hatten die «Pharmazeutischen Zeitung» (PZ) und andere Medien berichtet. Schon vor Jahren hatte DocMorris ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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