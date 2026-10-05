DJ PTA-News: REALTECH AG: REALTECH präsentiert KI-gestützte SAP-Transformation auf dem DSAG-Jahreskongress 2026

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

REALTECH AG: REALTECH präsentiert KI-gestützte SAP-Transformation auf dem DSAG-Jahreskongress 2026

Leimen (pta000/05.10.2026/15:32 UTC+2)

Die REALTECH AG präsentiert auf dem diesjährigen DSAG-Jahreskongress 2026 ihre aktuellen Lösungen und Ansätze für SAP-Transformationen sowie den Einsatz von Künstlicher Intelligenz in Modernisierungsprojekten. Der Kongress gilt als eines der wichtigsten Branchenevents der deutschsprachigen SAP-Community und bringt Anwenderunternehmen, SAP-Experten sowie Technologiepartner zusammen.

Mit SmartTransform präsentiert REALTECH einen integrierten Plattformansatz für SAP-Transformationen. Die Lösung verbindet die Bereiche Analyse, agile Transformation, KI-gestützte Modernisierung und Operations und kombiniert dafür eigene Technologien mit den ausgewählten Partnerlösungen von West Trax, LeapGreat und Nova Intelligence.

Ein besonderes Highlight ist der Fachvortrag "SAP S/4HANA-Implementierung anders denken", den REALTECH gemeinsam mit GEMA und LeapGreat gestaltet. Im Mittelpunkt stehen neue Ansätze für SAP-Transformationen sowie der gezielte Einsatz von KI in S/4HANA-Projekten.

Mit der Teilnahme am DSAG-Jahreskongress 2026 stärkt REALTECH ihre Präsenz im SAP-Ökosystem und baut den Dialog mit Bestandskunden, potenziellen Neukunden und strategischen Partnern weiter aus. Die Veranstaltung bietet eine wichtige Plattform, um die Positionierung des Unternehmens in den Bereichen SAP-Modernisierung, S/4HANA-Transformation und KI-gestützte Unternehmenslösungen weiter auszubauen.

Die REALTECH AG präsentiert ihre Lösungen vom 6. bis 8. Oktober 2026 auf dem DSAG-Jahreskongress in Köln am Stand E4. Der Fachvortrag "SAP S/4HANA-Implementierung anders denken" findet am 7. Oktober 2026 von 18:45 bis 19:30 Uhr statt.

Über REALTECH AG Gemeinsam machen wir SAP einfach. Wir entwickeln smarte Software, die Ihren SAP-Betrieb vereinfacht, Prozesse beschleunigt und Komplexität reduziert. So erhalten Ihre Teams die Werkzeuge, um von Innovationen zu profitieren und die SAP-Transformation an Ihren strategischen Zielen auszurichten.

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: REALTECH AG Paul-Ehrlich-Straße 1 69181 Leimen Deutschland Ansprechpartner: Cornelia Pohl-Springer E-Mail: investors@realtech.com Website: www.realtech.com ISIN(s): DE0007008906 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX Weitere XETRA Handelsplätze:

[ source: https://www.pressetext.com/news/1791207120221 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 05, 2026 09:32 ET (13:32 GMT)