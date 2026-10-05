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Dow Jones News
05.10.2026 16:03 Uhr
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PTA-News: REALTECH AG: REALTECH präsentiert KI-gestützte SAP-Transformation auf dem DSAG-Jahreskongress 2026

DJ PTA-News: REALTECH AG: REALTECH präsentiert KI-gestützte SAP-Transformation auf dem DSAG-Jahreskongress 2026

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

REALTECH AG: REALTECH präsentiert KI-gestützte SAP-Transformation auf dem DSAG-Jahreskongress 2026

Leimen (pta000/05.10.2026/15:32 UTC+2)

Die REALTECH AG präsentiert auf dem diesjährigen DSAG-Jahreskongress 2026 ihre aktuellen Lösungen und Ansätze für SAP-Transformationen sowie den Einsatz von Künstlicher Intelligenz in Modernisierungsprojekten. Der Kongress gilt als eines der wichtigsten Branchenevents der deutschsprachigen SAP-Community und bringt Anwenderunternehmen, SAP-Experten sowie Technologiepartner zusammen.

Mit SmartTransform präsentiert REALTECH einen integrierten Plattformansatz für SAP-Transformationen. Die Lösung verbindet die Bereiche Analyse, agile Transformation, KI-gestützte Modernisierung und Operations und kombiniert dafür eigene Technologien mit den ausgewählten Partnerlösungen von West Trax, LeapGreat und Nova Intelligence.

Ein besonderes Highlight ist der Fachvortrag "SAP S/4HANA-Implementierung anders denken", den REALTECH gemeinsam mit GEMA und LeapGreat gestaltet. Im Mittelpunkt stehen neue Ansätze für SAP-Transformationen sowie der gezielte Einsatz von KI in S/4HANA-Projekten.

Mit der Teilnahme am DSAG-Jahreskongress 2026 stärkt REALTECH ihre Präsenz im SAP-Ökosystem und baut den Dialog mit Bestandskunden, potenziellen Neukunden und strategischen Partnern weiter aus. Die Veranstaltung bietet eine wichtige Plattform, um die Positionierung des Unternehmens in den Bereichen SAP-Modernisierung, S/4HANA-Transformation und KI-gestützte Unternehmenslösungen weiter auszubauen.

Die REALTECH AG präsentiert ihre Lösungen vom 6. bis 8. Oktober 2026 auf dem DSAG-Jahreskongress in Köln am Stand E4. Der Fachvortrag "SAP S/4HANA-Implementierung anders denken" findet am 7. Oktober 2026 von 18:45 bis 19:30 Uhr statt.

Über REALTECH AG Gemeinsam machen wir SAP einfach. Wir entwickeln smarte Software, die Ihren SAP-Betrieb vereinfacht, Prozesse beschleunigt und Komplexität reduziert. So erhalten Ihre Teams die Werkzeuge, um von Innovationen zu profitieren und die SAP-Transformation an Ihren strategischen Zielen auszurichten.

(Ende)

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Aussender:      REALTECH AG 
           Paul-Ehrlich-Straße 1 
           69181 Leimen 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Cornelia Pohl-Springer 
E-Mail:        investors@realtech.com 
Website:       www.realtech.com 
ISIN(s):       DE0007008906 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, 
           Tradegate BSX 
Weitere        XETRA 
Handelsplätze:

[ source: https://www.pressetext.com/news/1791207120221 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 05, 2026 09:32 ET (13:32 GMT)

© 2026 Dow Jones News
KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
Drei Jahre lang kannten KI-Aktien fast nur eine Richtung: nach oben. Billionenschwere Investitionspläne von Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft haben Halbleiter- und Infrastrukturwerte auf immer neue Höhen getrieben. Doch jetzt bekommt die Erfolgsstory gefährliche Risse.

Steigende Anleiherenditen verteuern die Finanzierung, während die gewaltigen KI-Ausgaben zunehmend nicht mehr aus den laufenden Cashflows bezahlt werden können. Gleichzeitig zeigen günstigere chinesische Modelle, dass leistungsfähige KI womöglich mit deutlich weniger Rechenleistung auskommt. Damit wächst die Gefahr, dass heute für Milliarden errichtete Kapazitäten morgen nicht die erhofften Renditen liefern.

Für Anleger könnte das zum Problem werden. Denn treffen steigende Finanzierungskosten auf Überkapazitäten und enttäuschende Cashflows, geraten gerade hoch bewertete KI-Profiteure schnell unter Druck. Aus den größten Gewinnern der vergangenen Jahre könnten so die größten Verlierer der nächsten Korrektur werden.

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