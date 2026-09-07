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Dow Jones News
07.09.2026 16:33 Uhr
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PTA-News: REALTECH AG: REALTECH treibt Investitionen in smarte SAP-Transformationen im ersten Halbjahr 2026 weiter voran - Investitionen in SAP-Transformation und Business AI schaffen Grundlage für zukünftiges Wachstum

DJ PTA-News: REALTECH AG: REALTECH treibt Investitionen in smarte SAP-Transformationen im ersten Halbjahr 2026 weiter voran - Investitionen in SAP-Transformation und Business AI schaffen Grundlage für zukünftiges Wachstum

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

REALTECH AG: REALTECH treibt Investitionen in smarte SAP-Transformationen im ersten Halbjahr 2026 weiter voran

Investitionen in SAP-Transformation und Business AI schaffen Grundlage für zukünftiges Wachstum

Leimen (pta000/07.09.2026/16:00 UTC+2)

Die REALTECH AG investiert gezielt in die Weiterentwicklung ihres Leistungsportfolios für SAP-Transformation, Business AI und neue autonome Unternehmensabläufe. Mit SmartTransform präsentiert REALTECH neue Lösungsbausteine aus KI-gestützten Tools und Services, die Business-Transformationen schneller, günstiger und risikoärmer umsetzen.

Für das Geschäftsjahr 2026 richtet REALTECH den Fokus konsequent auf den Ausbau des KI- und Transformationsgeschäfts. Hierzu investiert das Unternehmen gezielt in neue Kompetenzen, die Weiterentwicklung seines Leistungsportfolios sowie in den Ausbau seiner Marktposition. Der Vorstand ist überzeugt, damit die Grundlage für nachhaltiges Wachstum und langfristigen Unternehmenserfolg zu schaffen.

Trotz der damit verbundenen Investitionen verfügt REALTECH weiterhin über eine solide Liquiditätsbasis, die eine gesicherte Grundlage für die Umsetzung der operativen Ziele 2026 sowie die weitere Unternehmensentwicklung bildet.

Der Halbjahresfinanzbericht 2026 der REALTECH AG steht unter https://www.realtech.com/unternehmen/investor-relations /finanzberichte/halbjahresberichte zum Abruf bereit.

(Ende)

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Aussender:      REALTECH AG 
           Paul-Ehrlich-Straße 1 
           69181 Leimen 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Cornelia Pohl-Springer 
E-Mail:        investors@realtech.com 
Website:       www.realtech.com 
ISIN(s):       DE0007008906 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, 
           Tradegate BSX 
Weitere        XETRA 
Handelsplätze:

[ source: https://www.pressetext.com/news/1788789600239 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 07, 2026 10:00 ET (14:00 GMT)

© 2026 Dow Jones News
KI braucht Strom
Halbleiter, Speicherchips und Rechenzentren haben Anlegern im KI-Boom bereits enorme Gewinne beschert. Doch jetzt zeichnet sich mit der benötigten Energie der nächste große Flaschenhals ab. Neue KI-Rechenzentren benötigen nicht mehr einige Megawatt, sondern zum Teil mehrere Gigawatt Leistung – so viel wie mehrere moderne Kernkraftwerksblöcke.

Damit beginnt ein weltweites Wettrennen um verfügbare Stromkapazitäten. Hyperscaler sichern sich bereits über langfristige Verträge gewaltige Energiemengen, während Stromnetze und Erzeugungskapazitäten mit dem Ausbau kaum Schritt halten können. Zusätzlich verschärfen geopolitische Risiken rund um den Iran-Krieg und die Straße von Hormus die Situation.

Für Energieversorger und ihre Zulieferer könnte damit ein goldenes Zeitalter beginnen. Steigende Nachfrage, langfristige Abnahmeverträge und wachsende Strompreise schaffen ein Umfeld, in dem ausgewählte Unternehmen zum nächsten großen KI-Trade werden könnten.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die besonders stark vom explodierenden Energiehunger der KI profitieren könnten – und bei Anlegern bislang teilweise noch unter dem Radar laufen.

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