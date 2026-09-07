DJ PTA-News: REALTECH AG: REALTECH treibt Investitionen in smarte SAP-Transformationen im ersten Halbjahr 2026 weiter voran - Investitionen in SAP-Transformation und Business AI schaffen Grundlage für zukünftiges Wachstum

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

REALTECH AG: REALTECH treibt Investitionen in smarte SAP-Transformationen im ersten Halbjahr 2026 weiter voran

Investitionen in SAP-Transformation und Business AI schaffen Grundlage für zukünftiges Wachstum

Leimen (pta000/07.09.2026/16:00 UTC+2)

Die REALTECH AG investiert gezielt in die Weiterentwicklung ihres Leistungsportfolios für SAP-Transformation, Business AI und neue autonome Unternehmensabläufe. Mit SmartTransform präsentiert REALTECH neue Lösungsbausteine aus KI-gestützten Tools und Services, die Business-Transformationen schneller, günstiger und risikoärmer umsetzen.

Für das Geschäftsjahr 2026 richtet REALTECH den Fokus konsequent auf den Ausbau des KI- und Transformationsgeschäfts. Hierzu investiert das Unternehmen gezielt in neue Kompetenzen, die Weiterentwicklung seines Leistungsportfolios sowie in den Ausbau seiner Marktposition. Der Vorstand ist überzeugt, damit die Grundlage für nachhaltiges Wachstum und langfristigen Unternehmenserfolg zu schaffen.

Trotz der damit verbundenen Investitionen verfügt REALTECH weiterhin über eine solide Liquiditätsbasis, die eine gesicherte Grundlage für die Umsetzung der operativen Ziele 2026 sowie die weitere Unternehmensentwicklung bildet.

Der Halbjahresfinanzbericht 2026 der REALTECH AG steht unter https://www.realtech.com/unternehmen/investor-relations /finanzberichte/halbjahresberichte zum Abruf bereit.

(Ende)

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September 07, 2026 10:00 ET (14:00 GMT)