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21.09.2026 15:39 Uhr
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PTA-News: REALTECH AG: CEO Daniele Di Croce diskutiert in New York die Zukunft AI-nativer Unternehmen - Value AI Institute und REALTECH bringen AI-Entscheider in New York zusammen.

DJ PTA-News: REALTECH AG: CEO Daniele Di Croce diskutiert in New York die Zukunft AI-nativer Unternehmen - Value AI Institute und REALTECH bringen AI-Entscheider in New York zusammen.

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

REALTECH AG: CEO Daniele Di Croce diskutiert in New York die Zukunft AI-nativer Unternehmen

Value AI Institute und REALTECH bringen AI-Entscheider in New York zusammen.

Leimen (pta000/21.09.2026/15:06 UTC+2)

Wie werden Unternehmen im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz erfolgreich? Diese Frage steht im Mittelpunkt von The Art of Business New York 2026, einer internationalen Veranstaltung des Value AI Institute, die am 22. September im Rahmen der UN-Generalversammlung und der Climate Week NYC stattfindet. Als Partner der Veranstaltung wird die REALTECH AG durch ihren CEO Daniele Di Croce vertreten sein.

Die Veranstaltung bringt Führungspersönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft sowie Kunst und Kultur zusammen, um über den Aufbau AI-nativer Organisationen, verantwortungsvolle Innovation und die Rolle von Künstlicher Intelligenz für Wirtschaft und Gesellschaft zu diskutieren. Vor der Kulisse der New Yorker Skyline soll der Austausch neue Perspektiven darauf eröffnen, wie Unternehmen KI erfolgreich und nachhaltig in ihre Geschäftsmodelle integrieren können.

"Die nächste Phase der KI-Transformation wird nicht durch Technologie allein bestimmt, sondern durch die Fähigkeit von Unternehmen, KI sinnvoll in Prozesse, Entscheidungen und Wertschöpfung zu integrieren", sagt Daniele Di Croce, CEO der REALTECH AG. "AI-native Organisationen entstehen dort, wo Innovation, Datenkompetenz und verantwortungsvolles Handeln zusammenkommen."

Für REALTECH ist die Teilnahme Teil eines kontinuierlichen Engagements, Unternehmen bei der digitalen Transformation und der Nutzung von Business AI zu begleiten. Dabei stehen insbesondere die intelligente Modernisierung von SAP-Landschaften, Automatisierung und die Erschließung konkreter geschäftlicher Mehrwerte durch Künstliche Intelligenz im Fokus.

Mit Veranstaltungen in Davos, London und New York hat sich The Art of Business als internationale Plattform für den Austausch über die Zukunft von Technologie, Wirtschaft und Gesellschaft etabliert. Die diesjährige Ausgabe steht unter dem Leitgedanken "AI that matters for business and society" und rückt die Frage in den Mittelpunkt, wie Unternehmen Wettbewerbsfähigkeit und gesellschaftliche Verantwortung erfolgreich miteinander verbinden können.

Die Beteiligung von REALTECH unterstreicht den Anspruch des Unternehmens, die Diskussion über die Zukunft AI-nativer Unternehmen aktiv mitzugestalten und internationale Impulse für die nächste Generation der Unternehmenstransformation aufzugreifen.

Über REALTECH AG Gemeinsam machen wir SAP einfach. Wir entwickeln smarte Software, die Ihren SAP-Betrieb vereinfacht, Prozesse beschleunigt und Komplexität reduziert. So erhalten Ihre Teams die Werkzeuge, um von Innovationen zu profitieren und die SAP-Transformation an Ihren strategischen Zielen auszurichten.

(Ende)

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Aussender:      REALTECH AG 
           Paul-Ehrlich-Straße 1 
           69181 Leimen 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Cornelia Pohl-Springer 
E-Mail:        investors@realtech.com 
Website:       www.realtech.com 
ISIN(s):       DE0007008906 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, 
           Tradegate BSX 
Weitere        XETRA 
Handelsplätze:

[ source: https://www.pressetext.com/news/1789995960823 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 21, 2026 09:06 ET (13:06 GMT)

© 2026 Dow Jones News
KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
Drei Jahre lang kannten KI-Aktien fast nur eine Richtung: nach oben. Billionenschwere Investitionspläne von Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft haben Halbleiter- und Infrastrukturwerte auf immer neue Höhen getrieben. Doch jetzt bekommt die Erfolgsstory gefährliche Risse.

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