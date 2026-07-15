Starlink bringt eine neue Version seines Satellitenempfängers heraus. Starlink V5 soll dem Vorgänger in mehreren Bereichen überlegen sein. Allerdings gibt es auch Abstriche, die das Unternehmen für diese Vorteile in Kauf nehmen musste. Um mit Starlink Internet in die heimischen vier Wände zu bekommen, muss im Freien eine Satellitenschüssel aufgestellt werden. Selbige kommuniziert dann mit den Satelliten von SpaceX, um sich mit dem Netz zu verbinden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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