Silber steht derzeit gewaltig unter Druck. Der Preis leidet vor allem unter dem eskalierten Nahost-Konflikt. Die hohen Ölpreise haben die Anleiherenditen mit nach oben gezogen. So notierten die 10-jährigen US-Staatsanleihen zuletzt oberhalb von 4,6 Prozent. Die Renditen der 2-jährigen US-Staatsanleihen überschritten gestern die 4,3 Prozent. Die Entwicklungen am Anleihemarkt stützten wiederum den US-Dollar.In dieser überaus heiklen Gemengelage ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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