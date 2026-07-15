In Interview mit dem Bernecker Börsenkompass analysiert der Investmentprofi Joel Frick von der Liechtensteiner Bendura Bank die aktuelle Ausgangslage an den Märkten. Zugleich nennt Frick dabei die Sektoren, wo er die besten Chancen sieht, und erläutert, wie sich die Anleger jetzt positionieren sollten.
Das komplette Interview gibt es unter :
https://www.finanzen100.de/premium/bernecker-boersenkompass/exklusivinterview-iran-konflikt-und-oelpreis-investmentprofi-empfiehlt-jetzt-diese-sektoren_H1908892571_6799618/
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