Wien (www.fondscheck.de) - Der Münchner Private-Equity-Spezialist MPE lanciert ein neues Publikumsprodukt, so die Experten von "FONDS professionell". Am MPE Mid Market Private Equity ELTIF 2 könnten sich Privatanleger ab einem Investment von 5.000 Euro beteiligen. Das Vorgängerprodukt sei kürzlich mit einem Platzierungsvolumen von "mehr als 15 Millionen Euro" geschlossen worden. Wie das Pilot-Projekt sei der neue ELTIF ebenfalls ein geschlossener Fonds. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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