Bradley Duke, Head of Europe bei Bitwise, über Bitcoin im Spätzyklus, ETPs und die Kursprognose zum Jahresende. Bradley Duke hat 2020 mit BTCE eines der ersten Bitcoin-ETPs Europas an die Börse gebracht, damals als Mitgründer von ETC Group (2024 von Bitwise übernommen). Mit Sascha Roehrer klärt er, warum institutionelle Investoren diesen Bärenmarkt anders angehen als 2022, wie Bitwise über neue Produkte entscheidet und weshalb er die Tokenisierung realer Vermögenswerte für unausweichlich hält. Weitere Themen: das Quantenrisiko für Bitcoin und die Debatte um verlorene Satoshi-Wallets, die rund 817.000 BTC von Strategy als Marktrisiko, MiCA und die Frage nach einem europäischen Stablecoin, seine Skepsis gegenüber einem Euro-CBDC sowie die Rolle von KI-Agenten für die nächste Adoptionswelle. Zum Schluss wagt er eine konkrete Kursprognose zum Jahresende. 00:00:00 Intro 00:00:54 Der erste Bitcoin-ETP 2020 und die Zweifel 00:02:04 Von ETC Group zur Bitwise-Übernahme 2024 00:03:50 Kundschaft: von Retail bis Staatsfonds 00:05:18 11 Mrd. AUM und der Krypto-Zyklus 00:06:42 Diesmal anders? Institutionelle im Bärenmarkt 00:08:58 Was ist ein ETP - und warum nicht selbst halten? 00:12:48 Deutschlands Steuerregime 00:14:36 Produktauswahl: BHYPE, Canton, DA20 00:15:41 Von Spekulation zur Anwendungsebene 00:18:16 Bitcoin-Dominanz, Stablecoins & Hyperliquid 00:21:13 Tokenisierung realer Vermögenswerte 00:27:07 Quantenrisiko und verlorene Satoshi-Wallets 00:33:21 Strategy, Saylor und die 817.000 BTC 00:37:12 Wo stehen wir im Zyklus? 00:39:01 Bitcoin, Aktienmärkte und der KI-Sog 00:42:00 Dukes Weg von TradFi zu Krypto 00:45:15 MiCA und globale Regulierung 00:50:11 Braucht Europa einen eigenen Stablecoin? 00:51:58 Privatisiertes Geld: Mini-Zentralbanken? 00:54:08 CBDC-Skepsis und der digitale Euro 00:56:25 KI-Agenten, X402 und agentischer Handel 01:00:06 Wildeste Prognose für die nächsten 20 Jahre 01:02:36 Bitcoin-Kursprognose zum Jahresende *Gast:* Bradley Duke ist Managing Director und Head of Europe bei Bitwise. Zuvor Mitgründer von ETC Group (2019), dessen Bitcoin-Produkt BTCE zum größten und meistgehandelten Krypto-ETP Europas wurde; nach der Übernahme durch Bitwise im August 2024 kam er ins Executive-Team, um die Europa-Expansion zu leiten. Davor: Investmentbank Jefferies (New York, Paris, London), Leitung von Knight Direct Europe bei KCG, Mitgründer des Fintech- und Payment-Unternehmens Zapper sowie CEO der UK-Einheit von BCS Global Markets. Linkedin: https://www.linkedin.com/in/bradley-duke/ Website: https://bitwiseinvestments.eu/ *deeptech INSIGHTS:* deeptech INSIGHTS ist eine Long-Form-Interviewserie für Menschen, die Frontier-Technologie und die Zukunft beruflich denken. Host Sascha Roehrer spricht mit Executives, Investoren, Forschern und Vordenkern, die die Zukunft gestalten. Produziert von der Börsenmedien AG, Deutschlands führendem Finanzmedienhaus (DER AKTIONÄR, BÖRSE ONLINE, €uro, €uro am Sonntag). Youtube English: https://www.youtube.com/playlist?list=PLGwe6Ab4ZdSc Youtube German: https://www.youtube.com/playlist?list=PLYvuwOqohiSw Spotify English: https://open.spotify.com/show/033ONjPa8CuRZwJ0wZyWPz?si=c6fe9d33623e4418 Spotify German: https://open.spotify.com/show/033ONlTEHwbLHanLrQ6SeC?si=738da62560ed4cd7 Gastvorschläge & Feedback: team@deeptech-report.de Hinweis: Die deutsche Fassung dieser Folge nutzt eine KI-Synchronisation. (Art. 50 EU AI Act, Verordnung (EU) 2024/1689). Diese Folge dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung oder Kauf- bzw. Verkaufsempfehlung dar.