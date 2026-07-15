Der DAX wirkt relativ ruhig und pendelt rund um die Marke von 25.000 Punkten, doch der Schein kann trügen: Der VDAX zeigt wie nervös der Markt wirklich ist - und genau das ist für Optionsscheine oft entscheidend. Wenn geopolitische Schocks, Zollkonflikte oder plötzliche Marktbewegungen die Volatilität treiben, verändern sich nicht nur die Risiken, sondern auch die Chancen. Johanna Krämer spricht mit Matthias Hüppe von HSBC darüber, warum Anleger nicht nur auf die Richtung des Marktes schauen sollten - sondern vor allem auf seine Schwankung.
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