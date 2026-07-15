EQS-News: BNY
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NEW YORK, 15. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Die Bank of New York Mellon Corporation ("BNY") (NYSE: BNY), ein weltweit tätiges Finanzdienstleistungsunternehmen, hat ihre Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2026 veröffentlicht. Die Gewinnmitteilung des Unternehmens sowie die Präsentation zum Quartalsbericht und weitere Dokumente zum Geschäftsergebnis sind unter www.bny.com/investorrelations verfügbar. Die Unternehmensleitung wird heute um 11:00 Uhr ET eine Telefonkonferenz sowie einen zeitgleich stattfindenden Live-Audio-Webcast veranstalten. Diese Telefonkonferenz und der Audio-Webcast enthalten zukunftsgerichtete Aussagen und können weitere wesentliche Informationen beinhalten.
Zugang zur Telefonkonferenz und zum Audio-Webcast
Aufzeichnungen der Telefonkonferenz und des Audio-Webcasts
Informationen zu BNY
BNY ist die Unternehmensmarke der Bank of New York Mellon Corporation (NYSE: BNY). BNY hat seinen Hauptsitz in New York City und wurde von Fortune zu einem der "World's Most Admired Companies" sowie von Fast Company zu einem der "Best Workplaces for Innovators" gekürt. Weitere Informationen finden Sie unter www.bny.com. Folgen Sie uns auf LinkedIn oder besuchen Sie den BNY Newsroom, um die neuesten Unternehmensnachrichten zu erhalten.
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15.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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