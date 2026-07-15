Die PayPal Aktie rückt mit einem Kurssprung von zeitweise fast 20 Prozent in den Mittelpunkt der Wall Street. Auslöser ist ein gemeinsames Übernahmeangebot des Zahlungsdienstleisters Stripe und der Beteiligungsgesellschaft Advent International. Der mögliche Deal könnte den Markt für digitale Zahlungen grundlegend verändern und PayPal nach Jahren des Kursverfalls einen überraschenden Ausweg eröffnen.Angebot mit deutlichem Aufschlag Stripe und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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