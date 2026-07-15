Die neuen Quartalszahlen von Nel ASA zeigen weiterhin hohe Verluste, aber auch eine deutliche Belebung bei den Bestellungen. Besonders das Geschäft mit PEM Elektrolyseuren gewann im zweiten Quartal 2026 an Schwung. Die Nel ASA Aktie bleibt damit eine Wette auf die Erholung des Wasserstoffmarktes und die finanzielle Ausdauer des Unternehmens.Umsatz bleibt unter Vorjahresniveau Nel ASA erzielte mit Kundenverträgen einen Umsatz von umgerechnet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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