Der Goldpreis hält sich am 15. Juli 2026 oberhalb der psychologisch wichtigen Schwelle von 4.000 Dollar je Feinunze. Zeitweise wurde das Edelmetall bei etwa 4.060 Dollar gehandelt und lag damit rund 0,19 Prozent über dem Vortag. Trotz dieser Stabilisierung bleibt die Entwicklung angespannt. Auf Monatssicht hat Gold fast 6 Prozent verloren.Deutlicher Abstand zum Rekordhoch Zu Jahresbeginn hatte Gold noch ein Rekordhoch von rund 5.600 Dollar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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