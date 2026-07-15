Die Produktion von E-Antrieben gilt als einfacher als die von Verbrennern, doch in der Fertigung lauern zahlreiche Fallstricke. Um die Qualität dieser komplexen Aggregate nachhaltig sicherzustellen, gewinnen berührungslose Mess- und Prüfverfahren zunehmend an Bedeutung. Wie diese Technologien - von der industriellen Bildverarbeitung bis hin zum 3D-Scan - die Serienreife revolutionieren, beleuchtete Erwin Enns von bei Marposs bei electrive LIVE.Den vollständigen Artikel lesen ...
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