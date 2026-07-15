Krisen kommen, Krisen gehen - der DAX bleibt. Seit 1988 hat er sich von allem erholt: Terror, Rezessionen, Pandemien, Kriege. Jedes Mal dachten viele, diesmal sei es anders. Und jedes Mal notierte der Markt am Ende höher als zuvor. Wer von Anfang an investiert war, hat sein Geld verzwanzigfacht. Vor 10 Tagen folgte dann ein neues Rekordhoch.Und das Beste: Die Geschichte ist noch lange nicht zu Ende geschrieben. Denn hinter dem letzten All-Time-High stecken Unternehmen, die gerade erst Fahrt aufnehmen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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