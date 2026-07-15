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Cherry SE: Bereinigtes EBITDA im ersten Halbjahr 2026 deutlich über operativem Vorjahresergebnis



15.07.2026 / 19:42 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

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VERÖFFENTLICHUNG EINER INSIDERINFORMATION NACH ARTIKEL 17 DER VERORDNUNG (EU) NR. 596/2014



Cherry SE: Bereinigtes EBITDA im ersten Halbjahr 2026 deutlich über operativem Vorjahresergebnis

München, 15.07.2026 - Basierend auf vorläufigen und ungeprüften Zahlen geht der Vorstand der Cherry SE für das erste Halbjahr 2026 von einem bereinigten Konzern-EBITDA von -4,0 Mio. Euro aus (H1 2025: -10,2 Mio. Euro ohne Berücksichtigung der Erlöse aus dem Verkauf des Geschäfts mit Hygiene-Peripheriegeräten "Active Key").

Das im Halbjahresbericht 2025 ausgewiesene bereinigte Konzern-EBITDA von -2,3 Mio. Euro enthielt einen positiven Einmaleffekt aus dem Verkauf des Geschäftsbereichs "Active Key" im Mai 2025 und ist damit nur unter Berücksichtigung dieses Einmaleffekts mit der operativen Performance im aktuellen Berichtszeitraum vergleichbar.

Die Verbesserung des bereinigten EBITDA auf Konzernebene ist im Wesentlichen auf eine um 12,3 Prozentpunkte gestiegene Bruttomarge sowie eine um 7,0 Mio. Euro reduzierte Kostenbasis zurückzuführen.

Der vorläufige Konzernumsatz im ersten Halbjahr 2026 lag bei 40,0 Mio. Euro (H1 2025: 45,5 Mio. Euro ohne die Umsätze des im Mai 2025 veräußerten Geschäfts mit Hygiene-Peripheriegeräten "Active Key"; berichtet: 46,0 Mio. Euro).

Aufgrund der noch nicht abgeschlossenen Prüfung des Konzern- und Jahresabschlusses 2025 kann der Halbjahresbericht 2026 nicht wie ursprünglich angekündigt am 13. August 2026 veröffentlicht werden. Der neue Veröffentlichungstermin wird unverzüglich bekannt gegeben, sobald er feststeht.

*Die Definition des bereinigten EBITDA und der bereinigten EBITDA-Marge findet sich auf Seite 27 des Geschäftsberichts 2024 der Cherry SE, der unter https://ir.cherry.de/de/ abrufbar ist.



Mitteilende Person: Rogier Volmer, Vorstandsvorsitzender