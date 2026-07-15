EQS-Ad-hoc: Cherry SE / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Halbjahr
VERÖFFENTLICHUNG EINER INSIDERINFORMATION NACH ARTIKEL 17 DER VERORDNUNG (EU) NR. 596/2014
München, 15.07.2026 - Basierend auf vorläufigen und ungeprüften Zahlen geht der Vorstand der Cherry SE für das erste Halbjahr 2026 von einem bereinigten Konzern-EBITDA von -4,0 Mio. Euro aus (H1 2025: -10,2 Mio. Euro ohne Berücksichtigung der Erlöse aus dem Verkauf des Geschäfts mit Hygiene-Peripheriegeräten "Active Key").
Das im Halbjahresbericht 2025 ausgewiesene bereinigte Konzern-EBITDA von -2,3 Mio. Euro enthielt einen positiven Einmaleffekt aus dem Verkauf des Geschäftsbereichs "Active Key" im Mai 2025 und ist damit nur unter Berücksichtigung dieses Einmaleffekts mit der operativen Performance im aktuellen Berichtszeitraum vergleichbar.
Die Verbesserung des bereinigten EBITDA auf Konzernebene ist im Wesentlichen auf eine um 12,3 Prozentpunkte gestiegene Bruttomarge sowie eine um 7,0 Mio. Euro reduzierte Kostenbasis zurückzuführen.
Der vorläufige Konzernumsatz im ersten Halbjahr 2026 lag bei 40,0 Mio. Euro (H1 2025: 45,5 Mio. Euro ohne die Umsätze des im Mai 2025 veräußerten Geschäfts mit Hygiene-Peripheriegeräten "Active Key"; berichtet: 46,0 Mio. Euro).
Aufgrund der noch nicht abgeschlossenen Prüfung des Konzern- und Jahresabschlusses 2025 kann der Halbjahresbericht 2026 nicht wie ursprünglich angekündigt am 13. August 2026 veröffentlicht werden. Der neue Veröffentlichungstermin wird unverzüglich bekannt gegeben, sobald er feststeht.
*Die Definition des bereinigten EBITDA und der bereinigten EBITDA-Marge findet sich auf Seite 27 des Geschäftsberichts 2024 der Cherry SE, der unter https://ir.cherry.de/de/ abrufbar ist.
Mitteilende Person: Rogier Volmer, Vorstandsvorsitzender
Ende der Insiderinformation
15.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Cherry SE
|Rosental 7, c/o Mindspace
|80331 München
|Deutschland
|Telefon:
|+4996432061848
|ISIN:
|DE000A41YFJ9
|WKN:
|A41YFJ
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|984500DF98AA2E011444
|EQS News ID:
|2366536
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2366536 15.07.2026 CET/CEST