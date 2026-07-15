Der Verkauf an einen an der Nasdaq notierten strategischen Käufer markiert die erfolgreiche Verwertung des ersten Folgefonds von Presidio

Presidio Investors ("Presidio"), eine Private-Equity-Gesellschaft im unteren Mittelstand, gab heute bekannt, dass sie eine endgültige Vereinbarung über den Verkauf von ElevATE Semiconductor, Inc. ("ElevATE") an Diodes Incorporated (Nasdaq: DIOD) im Rahmen einer reinen Bartransaktion im Wert von 250 Millionen US-Dollar geschlossen hat. ElevATE mit Hauptsitz in San Diego, Kalifornien, ist ein führender Fabless-Entwickler von integrierten Schaltkreisen mit geringem Stromverbrauch und hoher Dichte für die Branche der automatisierten Testgeräte (ATE).

Der Verkauf markiert die erfolgreiche Realisierung des ersten Folgefonds von Presidio, der im Jahr 2023 aufgelegt wurde, um die Partnerschaft des Unternehmens mit ElevATE fortzusetzen und die nächste Wachstumsphase des Unternehmens zu unterstützen. Die Übernahme von ElevATE durch ein weltweit führendes Halbleiterunternehmen bestätigt die Strategie hinter dem Folgefonds und liefert ein hervorragendes Ergebnis für das Unternehmen, seine Mitarbeiter und die Investoren von Presidio.

Presidio investierte erstmals im Jahr 2018 in ElevATE, als das Unternehmen noch ein kleines, vom Gründer geleitetes Team von Entwicklern analoger Chips war, das den ATE-Markt bediente. Im Laufe der fast achtjährigen Partnerschaft in der Managing Partner Christian Puscasiu und Partner Josef Auboeck im Vorstand von ElevATE tätig waren arbeitete Presidio eng mit der Unternehmensleitung zusammen, um die Betriebsabläufe zu institutionalisieren, die globalen Vertriebskanäle zu stärken, das Produktportfolio zu erweitern und in die Forschungs- und Entwicklungskapazitäten zu investieren, die ElevATE als Technologieführer im Bereich der Halbleitertests etablierten. Im Zuge dessen führte das Unternehmen moderne Betriebssysteme und KI-gestützte Tools ein, die es dem Unternehmen ermöglichten, mit steigender Nachfrage effizient zu skalieren. Heute bieten die integrierten Schaltkreise von ElevATE Lösungen für die komplexesten ATE-Herausforderungen der Branche, und die Nachfrage nach diesen Lösungen wächst weiter, da die Produktionsmengen bei Halbleitern für die Automobilindustrie, die Industrie, Rechenzentren und den Bereich der künstlichen Intelligenz stetig zunehmen.

"Dies ist ein stolzer Tag für alle, die Teil der ElevATE-Reise waren", sagte Christian Puscasiu, Managing Partner von Presidio Investors. "Als wir 2018 eine Partnerschaft mit den Gründern von ElevATE eingingen, sahen wir ein kleines Team von Ingenieuren von Weltklasse mit einer Technologie, die weit über ihre Gewichtsklasse hinausragte. Der Verdienst dafür, was aus ElevATE geworden ist, gebührt seinen Mitarbeitern den Gründern, die das Fundament gelegt haben, den Ingenieuren, die die Technologie kontinuierlich vorangetrieben haben, sowie Jan und seinem Führungsteam, die das Unternehmen auf eine neue Ebene gebracht haben. Diodes ist ein hervorragender Standort für ElevATE, und wir sind den Investoren dankbar, die dieses Unternehmen in jeder Phase gemeinsam mit uns unterstützt haben."

"Presidio war für ElevATE vom ersten Tag an ein echter Partner", sagte Jan Gaudestad, Chief Executive Officer von ElevATE, der zum Zeitpunkt der Investition von Presidio im Jahr 2018 erstmals in den Vorstand des Unternehmens berufen wurde und 2024 zum CEO ernannt wurde. "Ich habe diese Partnerschaft sowohl aus der Perspektive des Vorstands als auch aus der des CEO miterlebt. Presidio hat in unsere Mitarbeiter, unsere Betriebsabläufe und unsere Produkt-Roadmap investiert und uns die Stabilität und die Ressourcen verschafft, um uns auf das zu konzentrieren, was wir am besten können die Entwicklung der branchenweit leistungsstärksten und stromsparendsten Testlösungen. Diese Übernahme durch Diodes ist das direkte Ergebnis dieser Partnerschaft und versetzt ElevATE in die Lage, unsere Innovationen auf die globale Bühne zu bringen. Im Namen des gesamten ElevATE-Teams möchte ich Chris und dem Presidio-Team für acht Jahre Unterstützung, Vertrauen und echte Zusammenarbeit danken."

Die Transaktion wurde von den Vorständen beider Unternehmen sowie von den Aktionären von ElevATE genehmigt und wird voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2026 abgeschlossen, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der behördlichen Genehmigungen.

BofA Securities Inc. fungierte als exklusiver Finanzberater, und Mintz, Levin, Cohn, Ferris, Glovsky and Popeo, P.C. fungierte als Rechtsberater von ElevATE und Presidio im Zusammenhang mit der Transaktion.

Über ElevATE Semiconductor

ElevATE Semiconductor, Inc. ist ein Fabless-Halbleiterunternehmen mit Hauptsitz in San Diego, Kalifornien, das sich auf die Entwicklung integrierter Schaltkreise für die Branche der automatisierten Testgeräte (ATE) spezialisiert hat. ElevATE bewältigt die komplexesten ATE-Herausforderungen der Branche durch die Entwicklung von Lösungen mit dem geringsten Stromverbrauch und der höchsten Dichte, mit dem Ziel, möglichst niedrige Testkosten zu erzielen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.elevatesemi.com.

Über Presidio Investors

Presidio Investors ist eine führende Private-Equity-Gesellschaft mit Sitz in Austin, Texas, die in hochwertige Unternehmen im unteren Mittelstand investiert. Presidio tätigt Mehrheitsbeteiligungen an wachsenden Nischenunternehmen und verfolgt einen kooperativen Ansatz, um das Wachstum und die Entwicklung der Unternehmen zu fördern und so hervorragende Renditen für alle Beteiligten zu erzielen. Die Geschäftsführer von Presidio verfügen über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich Private Equity sowie in der Unternehmensführung. Das Unternehmen setzt auf einen technologieorientierten Ansatz zur Wertschöpfung und arbeitet eng mit seinen Portfoliounternehmen zusammen, um KI und moderne Betriebswerkzeuge einzusetzen, die Effizienz und Wachstum vorantreiben. Um mehr über Presidio zu erfahren, besuchen Sie bitte www.presidioinvestors.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260714355823/de/

Contacts:

Medienkontakt

Victor Masaya

Presidio Investors

victor@presidioinvestors.com