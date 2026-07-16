EQS-News: Travelzoo
/ Schlagwort(e): Produkteinführung
BERLIN, 16. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Travelzoo (NASDAQ: TZOO), der Club für Reisebegeisterte (auf Englisch: travel enthusiasts), veröffentlicht vier von vielen neuen Club-Angeboten für Club-Mitglieder in Deutschland.
Sorgfältig geprüft und verhandelt für uns Reisebegeisterte:
Die Angebote sind nur in begrenzter Zahl verfügbar.
Sind Sie ein Reisebegeisterter? Werden Sie Club-Mitglied: https://travelzoo.com
Wer sind wir?
Travelzoo
Pressekontakt:
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16.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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